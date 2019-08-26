Депздрав: Москвичи чаще всего посещают площадки «Здоровой Москвы» в воскресенье
Воскресенье стало самым популярным у москвичей днем для посещения площадок «Здоровой Москвы». Также горожане часто приходят туда по вторникам и четвергам, заявили в столичном Департаменте здравоохранения.
— Самые посещаемые дни на площадках «Здоровой Москвы» — это вторник, четверг и воскресенье. В среднем, в воскресенье приходят более 3,6 тысячи человек, немногим меньше эта цифра во вторник и четверг, — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».
В московском Депздраве считают, что массовое посещение площадок по воскресеньям можно объяснить хорошей летней погодой.
На площадках ежедневно проводятся различные мероприятия — лекции, спортивные мастер-классы, занятия европейскими и латиноамериканскими танцами, каратэ, бокс, ушу и многое другое.
В Москве на данный момент ежедневно функционирует 13 площадок рядом с павильонами «Здоровая Москва». Они работают с утра до позднего вечера. Главной задачей программы является формирование у горожан привычки вести здорового образа жизни.
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