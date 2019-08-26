Цифровые методы контроля за объектами недвижимости внедряются в Москве

Госинспекция по недвижимости завершила первый этап проекта по внедрению новых методов выявления самостроя и административных правонарушений по использованию земельных участков на территории Москвы.

С августа прошлого года подведомственное учреждение Госинспекции по недвижимости, Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости (ГБУ «МКМЦН»), активизировало работу по внедрению новых технологий для контроля за объектами недвижимости на труднодоступных территориях.

- Новый подход предусматривает использование пространственного анализа территории города на основе данных аэрофотосъемки, а также применение беспилотных летательных аппаратов, — пояснил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, одна из ключевых задач ГБУ «МКМЦН» - оптимизация контроля за соблюдением требований законодательства в отношении объектов недвижимости Москвы, расположенных на удаленных территориях.

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

- Если раньше такие мероприятия требовали серьезных временных и человеческих ресурсов, то сегодня при помощи беспилотных летательных аппаратов работа осуществляется в значительно более сжатые сроки, повышается ее эффективность. К примеру, коптер может за одну смену обследовать территорию площадью до 500 тысяч квадратных метров, человеку для выполнения такого объема работ потребуется неделя, - отметил Владимир Ефимов.

За год при помощи квадрокоптеров обследовано 9600 земельных участков общей площадью 99 квадратных километров. По итогам выявлено 480 незаконно размещенных объектов, 16 фактов самовольного ограничения доступа на земельные участки общего пользования, 42 случая нарушения разрешенного использования земельных участков, 37 фактов использования земельного участка с нарушением установленных требований к оформлению документов.

- Новые методы позволяют обследовать труднодоступные территории, и с высокой точностью определять местонахождение незаконно построенного объекта. Использование квадракоптеров как наиболее современного, эффективного и экономически рационального метода контроля будет продолжено и в будущем, — подчеркнул начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

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