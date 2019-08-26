Егорьевский «Мастер-Сатурн» стал победителем футбольного турнира «Кубок Игоря Акинфеева»
В Бронницах 25 августа состоялся финал футбольного турнира «Кубок Игоря Акинфеева» среди детских команд. Егорьевский «Мастер-Сатурн» обыграл по пенальти «Зенит» из Санкт-Петербурга, сообщает «Радио 1».
По ходу турнира команда обыграла тульский «Арсенал», калининградскую «Балтику», владивостокский «Луч», московский «Спартак» и «Краснодар».
Ребята получили главный приз турнира — микроавтобус.
Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что в следующем году число участников турнира возрастет. Это увеличит конкуренцию, и спортсмены будут больше работать над мастерством игры.
Во II Международном турнире «Кубок Игоря Акинфеева» принимали участие игроки 2007 года рождения из 12 регионов России, Белоруссии и Японии.
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