Подмосковная спортсменка завоевала две награды на летнем Гран-при по лыжному двоеборью
Серебряную и бронзовую награды завоевала спортсменка из Подмосковья Стефания Надымова на летнем Гран-при по лыжному двоеборью в Германии, сообщает портал «Подмосковье сегодня».
В рамках соревнований был проведен первый в истории командный старт в формате «микст». Спортсмены соревновались на трамплине HS 106 и бежали гонку — 5 километров (мужчины) и 2,5 километра (женщины). Команда из России, в составе которой выступила Надымова, получила бронзовую награду.
В воскресенье, 25 августа, состоялся женский старт на трамплине К-120 и гонка преследования на дистанции 5 километров. Стефания Надымова завоевала серебро, уступив сопернице из США.
Глава Минспорта Подмосковья Роман Терюшков пожелал спортсменка сохранить набранную форму и завоевывать новые медали на международных соревнованиях.
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