Помогающие строить маршрут видео загрузят в приложение метро Москвы к запуску МЦД
К запуску Московских центральных диаметров в мобильное приложение московского метро будут загружены специальные ролики. Они помогут пассажирам искать удобный маршрут от станций метро к станциям МЦД-1 и МЦД-2. Об этом сообщили в ГУП «Московский метрополитен».
Количество видеогидов будет увеличиваться по мере открытия станций.
— На примере МЦК мы поняли, что видеоролики с переходами между станциями — отличная подсказка для пассажиров. Поэтому с запуском МЦД в приложении также появятся видеоролики с переходами к станциям, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова первого заместителя начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.
Чтобы просмотреть видеоролик, нужно будет построить маршрут, выбрать наиболее удобный путь, а затем опцию «Видео перехода».
Приложение «Метро Москвы» уже скачали 2,5 миллиона пользователей. Оно позволяет строить маршруты с учетом всех видов городского транспорта, пополнять карту «Тройка», оставлять жалобы и предложения.
Ранее стало известно, что карта маршрутов и указатели в столичной подземке будут обновлены к запуску движения на МЦД. Ветки на них обозначат новыми яркими цветами.
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