Элементы навигации в московском метро обновят к запуску МЦД
В московской подземке началось обновление навигации к запуску Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом заявил первый заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
— На указатели добавляют новые станции и пересадки с обозначением диаметров. Так, например, обновленные лайтбоксы уже появились на станциях «Беговая», «Академическая», «Фрунзенская», «Библиотека имени Ленина» и другие, — приводит слова спикера агентство городских новостей «Москва».
Линия МЦД-1 будет окрашена в желто-оранжевый цвет, МЦД-2 — ярко-розовый. Маршрут МЦД будет обозначен белой линией с цветным контуром, подобно Московскому центральному кольцу (МЦК).
Как отметил Роман Латыпов, к открытию МЦД заменят более 60 тысяч навигационных элементов. В вагонах и на платформах станций можно будет найти маршруты новых диаметров, а на указателях — информацию о пересадках на МЦД. Путевые полосы на платформах также будут обновлены.
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