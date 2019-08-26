Анонсировано создание 10 научных центров мирового уровня в России
Еще по пять научно-образовательных центров мирового уровня появятся в регионах России в ближайшие два года. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
— Сейчас в том портфеле, который есть у министерства науки и высшего образования, потенциально имеется понимание по 26 заявкам, — приводит РИА Новости заявление зампредседателя правительства, сделанное в ходе первого заседания Совета научно-образовательных центров мирового уровня.
Голикова также добавила, что некоторые заявки от субъектов уже поданы. При этом ключевая особенность проекта состоит в том, что финансирование будет строиться преимущественно на внебюджетных средствах. Так, до 2024 года на реализацию поставленных целей уйдет 134 миллиарда рублей и еще всего лишь 8,6 миллиарда будут взяты из федерального бюджета.
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