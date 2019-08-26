Сбившего насмерть беременную женщину в Москве приговорили к 6 годам заключения

Савеловский районный суд вынес приговор Михаилу Исаханову, виновному в ДТП, которое произошло в Москве и привело к смерти беременной женщины. Подсудимый будет отбывать наказание в колонии общего режима в течение шести лет.

— Назначить М. Исаханову наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, — передает агентство городских новостей «Москва» приговор судьи.

Михаил Исаханов не признал себя виновным. Он считает, что ДТП произошло из-за водителя автомобиля Toyota Avensis, с которым якобы произошло столкновение. Следствие не установило данный факт: на машине, которую указал подсудимый, нет повреждений.

Кроме того, Исаханов выразил несогласие с результатами экспертиз, которые выявили наличие в его крови наркотических веществ. Однако в материалах дела сказано, что обвиняемого ранее привлекали к ответственности за хранение таких веществ в незначительном размере.

Свидетели также сообщили, что подсудимый значительно превысил скорость при движении.

Напомним, что бывший сотрудник университета «Синергия» Михаил Исаханов 18 июня 2018 года сбил двух женщин, одна из которых была беременна. Она скончалась в больнице, не приходя в сознание, вторая несколько дней провела в состоянии комы. ДТП произошло на улице Нижняя Масловка.

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