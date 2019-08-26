Песков подтвердил начало подготовки ответа России на запуск ракеты США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил начало работы ведомств по подготовке симметричного ответа на запуск Штатами ракеты средней дальности. Об этом представитель Кремля заявил в разговоре с журналистами в понедельник, 26 августа.

— Вы же слышали поручения президента? Они же были даны. Конечно, — заверил Песков.

Стоит отметить, что пресс-секретарь не стал связывать разработку ответных мер с запуском американской боеголовки в Калифорнии 18 августа, о котором ранее напомнил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза 23 августа.

— Это обычная работа российской армии — проведение учений, и так далее и тому подобное, — пояснил представитель Кремля и посоветовал обратиться в Минобороны для более полной информации.

Он также выразил уверенность, что поручение главы государства скорее имеет отношение к факту выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и продолжению испытаний.

— Нет никаких сомнений, что он (симметричный ответ — прим. ред.) будет дан и будут предприняты все меры по обеспечению безопасности нашей страны, — приводит РИА Новости слова Пескова.

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