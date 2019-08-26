Владимир Соловьев прокомментировал конфликт прохожего и казаков в Геленджике
Российский журналист Владимир Соловьев опубликовал видеоролик, снятый камерой видеонаблюдения на месте драки 30-летнего жителя Геленджика и нескольких казаков. Ролик и комментарий опубликованы в Twitter-аккаунте журналиста 26 августа.
— Вчера была большая истерика: казаки бьют человека. Но вот видео с уличной камеры. Что же мы видим? Пьяное хамло подходит к скамейке, сгоняет людей и потом закономерно получает в голову. Но это ведь мелочи, главное орать про путинских опричников, — язвительно прокомментировал ситуацию журналист.
«Вчера была большая истерика: казаки бьют человека. Но вот видео с уличной камеры. Что же мы видим? Пьяное хамло подходит к скамейке, сгоняет людей и потом закономерно получает в голову. Но это ведь мелочи, главное орать про путинских опричников»https://t.co/rdScGoAbLu pic.twitter.com/C5HI9rfnYe— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 26 августа 2019 г.
По словам пострадавшего, он хотел сфотографироваться с казаками, те ему отказали. После перепалки началась потасовка, в результате чего врачи подозревают у мужчины сотрясение мозга и перелом носа.
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