Политолог обозначил, какие изменения ждут конституцию Украины
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» планирует внести множество изменений в конституцию страны, заявил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук. Политолог, обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов рассказал «Вечерней Москве» о первоочередных реформах основного закона, которые готовит президент Украины.
- Для того, чтобы закрепить подконтрольность депутатов Верховной Рады, одной из первых планируется рассмотреть, уже, по сути, прошедшую все инстанции поправку к конституции о снятии депутатской неприкосновенности. Это поможет Зеленскому оказать давление на Порошенко лично, ведь бывшему украинскому лидеру грозит уголовное преследование. Также в команде Зеленского заявили, что собираются вносить поправки в конституционное устройство страны, в частности, усилить полномочия президентской власти. В планах украинского президента и поправки, касающиеся административных регионов государства, наверное они коснутся и вопросов децентрализации, — сказал Корнилов.
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Инаугурация Владимира Зеленского прошла 20 мая 2019 года. Главными приоритетами своей команды он назвал прекращение огня на востоке страны и возвращение «украинских Крыма и Донбасса».
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