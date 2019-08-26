Стали известны российские города с самыми дешевыми отелями
Текущим летом наиболее бюджетные отели в России расположены в Ростове-на-Дону, Самаре и Красной Поляне. Соответствующее исследование представил сервис Aviasales.
Самое выгодное предложение для туристов — в Ростове-на-Дону. Здесь двухместный номер в одной из гостиниц будет стоить примерно 765 рублей в сутки. В этом городе в основном останавливаются туристы, путешествующие к морю на автомобиле из Москвы или Санкт-Петербурга.
Второе место досталось гостинице из Самары, где проживание обойдется в 1026 рублей. Кроме того, сюда можно заселиться со своим питомцем без дополнительной платы.
Тройку замыкает отель в Красной Поляне, где размещение стоит 1100 рублей в сутки за номер. Отмечается, что он расположен в 15 минутах от основных подъемников и трасс горнолыжного курорта.
Также в рейтинг вошли гостиницы в Волгограде, Воронеже, Минеральных Водах, Уфе и других городах, пишет «Российская газета».
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