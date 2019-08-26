Доктор Мясников рассказал, почему у многих россиян есть проблемы с лишним весом
Большое количество людей с ожирением в России — результат работы отечественной пищевой промышленности. Такое мнение в беседе с ФАН высказал главный врач столичной городской клинической больницы № 71 Александр Мясников.
По мнению врача, люди толстеют не потому, что не могут себя ограничить в употреблении еды, и не из-за генетики. Главная проблема — в продуктах, которые находятся на прилавках магазинов.
— Пока есть такое предложение, богатое быстроусвояемыми сахарами, легкоусвояемыми жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет, — заявил врач.
Александр Мясников отметил, что в России растет количество диетологов и экспертов по правильному питанию, но это не решает проблему. Для борьбы с ожирением необходимо принимать государственную программу.
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