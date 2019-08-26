Россиянин показал гибрид двух российских автомобилей с двигателем от грузовика
Фотографии модернизированного УАЗ «Малыш» появились на YouTube-канале «Тарантас ньюс» 25 августа. Машина была собрана российским конструктором из частей УАЗ и ГАЗ-66, создатель в шутку назвал его «Малышом». Отмечается, что в гибриде используется двигатель от грузовика Scania, в нем может поместиться до девяти человек.
По задумке конструктора, на автомобиле можно будет доставлять туристов в труднодоступные места. Внедорожник имеет полный привод, кожаные сидения, обогрев и коробку с понижающими передачами. Судя по фото, размещенным в ролике, желтый внедорожник способен преодолевать серьезные препятствия благодаря большим колесам. За сутки ролик набрал более пяти тысяч просмотров. Имя конструктора не уточняется.
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