Минздрав назвал самые травмоопасные детские развлечения
Подмосковные врачи по итогам заканчивающегося летнего сезона составили рейтинг детских развлечений, которые чаще всего приводили к получению травм, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.
— На первом месте среди самых опасных развлечений — качели. Страдают обычно дошкольники или младшие школьники, которые гуляют одни или со старшими братьями-сестрами и подходят на опасно близкое расстояние к качелям. Они и получают удар. В результате — переломы рук, ног. Бывают и довольно тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговые, — рассказал заместитель главного врача Ступинской больницы минздрава Московской области по медицинской части Валерий Ануфриев.
На втором месте по травмоопасности оказалось катание на самокатах и велосипедах. Третьими стали экстремальные игры на высоте — гаражах, деревьях, тарзанках.
Специалисты отметили, что для предотвращения детских травм родителям следует контролировать поведение несовершеннолетних и учить их соблюдать правила безопасности.
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