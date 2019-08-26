Собака покусала? Садись, хозяин, в тюрьму!
Соответствующее обращение президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев направил председателю Госдумы Вячеславу Володину.
Предложение очень конкретное. Если собака причинила легкий вред – штраф 200 тысяч. Вред средней тяжести – уже 400 и исправительные работы. А тяжкий вред – хозяина посадят на срок до трех лет. Прекрасно! Хотя лично я бы сажал лет на семь – как виновника ДТП, в котором погибли люди.
Прошло уже больше 20 лет, а шрам на моей руке не зажил. Дура-овчарка покусала. Я совершал пробежку, а она бросилась. Когда я сказал хозяину, чтобы он держал зверя в наморднике, то услышал гениальное: «А не надо здесь бегать!» Правда? Я буду спрашивать у четвероногих, где мне бегать, а где нет?
В Москве уже больше 10 лет действуют правила содержания собак. Их – вне зависимости от породы – разрешается выгуливать строго на поводке и в наморднике. За нарушение – штраф от 1 до 2 тысяч. Закон, понятно, не соблюдается. И собаки регулярно нападают на людей. Последний попавший в СМИ случай (а попадают, понятно, только единицы) произошел 19 мая на улице Героев Панфиловцев. Собака искусала девочку прямо на детской площадке. Затем хозяйка обложила всех присутствующих по матушке – мол, ребенок сам виноват, что собака напала. То есть тетка нарушила закон, выпустив собаку на детскую площадку (что тоже категорически запрещено), да еще и без намордника, а виноват ребенок. О как!
Проблема нападения собак на людей связана исключительно с глупостью и жадностью их хозяев. Любой кинолог подтвердит, что если собаку правильно воспитать, заставить слушать команды, то она ни на кого – во всяком случае, без команды – бросаться не станет.
Но хозяева либо не верят, что их питомцы – животные («не бойтесь, она не кусается!»), либо просто не хотят тратить на дрессировку время и деньги. Ситуация не меняется, потому что правоприменительная практика в отношении «любителей животных» у нас крайне кривая. Если вас или вашего ребенка покусает животное, то, скорее всего, за это не ответит никто. Несчастный случай. Это примерно как ветка дерева в лесу на голову упала. Ситуацию пора менять. Собаку, покусавшую человека, необходимо тут же усыплять. А хозяина либо круто штрафовать, либо в тюрьму.
Иначе мы так и будем каждый год ужасаться случаям – там покусали, здесь – загрызли насмерть. Может, хватит?Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»