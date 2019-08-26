Собака покусала? Садись, хозяин, в тюрьму!...

В России предложили ввести уголовное наказание за нападение опасных собак. Если, конечно, хозяева выгуливали их не по правилам.

Соответствующее обращение президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев направил председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Предложение очень конкретное. Если собака причинила легкий вред – штраф 200 тысяч. Вред средней тяжести – уже 400 и исправительные работы. А тяжкий вред – хозяина посадят на срок до трех лет. Прекрасно! Хотя лично я бы сажал лет на семь – как виновника ДТП, в котором погибли люди.

Прошло уже больше 20 лет, а шрам на моей руке не зажил. Дура-овчарка покусала. Я совершал пробежку, а она бросилась. Когда я сказал хозяину, чтобы он держал зверя в наморднике, то услышал гениальное: «А не надо здесь бегать!» Правда? Я буду спрашивать у четвероногих, где мне бегать, а где нет?

В Москве уже больше 10 лет действуют правила содержания собак. Их – вне зависимости от породы – разрешается выгуливать строго на поводке и в наморднике. За нарушение – штраф от 1 до 2 тысяч. Закон, понятно, не соблюдается. И собаки регулярно нападают на людей. Последний попавший в СМИ случай (а попадают, понятно, только единицы) произошел 19 мая на улице Героев Панфиловцев. Собака искусала девочку прямо на детской площадке. Затем хозяйка обложила всех присутствующих по матушке – мол, ребенок сам виноват, что собака напала. То есть тетка нарушила закон, выпустив собаку на детскую площадку (что тоже категорически запрещено), да еще и без намордника, а виноват ребенок. О как!

Собака - это оружие Фото: pixabay.com

Проблема нападения собак на людей связана исключительно с глупостью и жадностью их хозяев. Любой кинолог подтвердит, что если собаку правильно воспитать, заставить слушать команды, то она ни на кого – во всяком случае, без команды – бросаться не станет.

Но хозяева либо не верят, что их питомцы – животные («не бойтесь, она не кусается!»), либо просто не хотят тратить на дрессировку время и деньги. Ситуация не меняется, потому что правоприменительная практика в отношении «любителей животных» у нас крайне кривая. Если вас или вашего ребенка покусает животное, то, скорее всего, за это не ответит никто. Несчастный случай. Это примерно как ветка дерева в лесу на голову упала. Ситуацию пора менять. Собаку, покусавшую человека, необходимо тут же усыплять. А хозяина либо круто штрафовать, либо в тюрьму.

Иначе мы так и будем каждый год ужасаться случаям – там покусали, здесь – загрызли насмерть. Может, хватит?

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»