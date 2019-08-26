Выставка картин участников «Московского долголетия» открылась в «Зарядье»

Искусство рисунка подвластно всем. Если сомневаетесь, посетите «Выставку клавдии семеновны» в «Зарядье». На ней представлены картины участников «московского долголетия».

Фестиваль «Зарядись долголетием», который прошел недавно в парке «Зарядье», стал ярким событием для сотен участников программы «Московское долголетие». Одна из них, бывший учитель математики, 79-летняя Тамара Максимова, о проекте узнала недавно и теперь сожалеет об этом — сколько интересного пропустила!

— У меня дух захватывает от красоты, атмосферы фестиваля, возможности пообщаться с такими интересными людьми! — делится эмоциями Тамара Федоровна. — Решила, буду наверстывать: займусь скандинавской ходьбой, современной модой и йогой.

В этот день Тамара Федоровна взяла в руки кисти, чтобы внести свой вклад в мировой рекорд «Самое массовое одновременное рисование на керамических тарелках», который поставили целью установить участники фестиваля.

Художники устроились в Большом амфитеатре парка — благо погода побаловала солнышком — и вдохновенно приступили к работе. Постепенно на поверхности керамических тарелок, которые они использовали вместо холстов, стали появляться наброски пейзажа, открывающегося с площадки амфитеатра.

— Я люблю Красную площадь, Парк Горького , ВДНХ, — делится впечатлениями 58-летняя Антонина Кузина. — Мне всегда хотелось изобразить эту красоту, но я по образованию ткачиха, инженер-технолог, возможности обучаться рисованию не было. «Московское долголетие» исполнило мою мечту.

Вид на Москву из парка «Зарядье» открывается волшебный, и каждый участник пленэра старается передать его красоту. Наконец все тарелочки расписаны, и генеральный директор международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Владислав Копылов сообщает:

— Сегодня участники проекта «Московское долголетие» установили новый мировой рекорд «Самое массовое одновременное рисование на керамических тарелках», зарегистрированное количество участников — 537 человек!

Однако участники не спешат покидать «Зарядье». Впереди — концерт, общение с известными людьми (на праздник пришли актриса Яна Поплавская, телеведущая Арина Шарапова, художник Никас Сафронов и другие). А еще — обязательно нужно посмотреть экспозицию «Выставки Клавдии Семеновны», на которой представлены картины, созданные участниками «Московского долголетия» под руководством современных художников Ростана Тавасиева, Миши Most, Константина Тотибадзе, Романа Ермакова, Петра Быстрова и Игоря Мухина.

В просторном зале медиацентра «Зарядья» — живопись, акварель, граффити, неоклассика.

Какая талантливая и креативная эта Клавдия Семеновна, удивляются посетители, а потом понимают, что среди авторов такой художницы нет, потому что Клавдия Семеновна — собирательный образ творческого человека серебряного возраста.

В проекте приняли участие 74 активиста программы «Московское долголетие». Некоторые — с художественным образованием, но в основном — новички.

— В моей группе было 13 человек, каждый работал в своей уникальной технике, — рассказывает художник Роман Ермаков. — Но на выставке мы решили представить коллективную инсталляцию. Особенность этой работы еще и в том, что цвета играют, меняются благодаря интерактивной подсветке.

Идея инсталляции постоянно трансформировалась, объяснил художник, но лейтмотив ее в итоге остался прежним: взаимодействие противоположностей. Каждый участник внес в создание работы свой смысл.

— Всю жизнь я проработал инженером-механиком, — говорит 65-летний участник группы Михаил Борисов. — Живописью занялся только на пенсии. А благодаря «Московскому долголетию» попал в творческую лабораторию, где мы, как говорится, скрестили ежа с ужом. Получилось любопытно! В процессе создания работы в ход шли оконные утеплители, краска бумага, клей, пряжа, шерсть, пластик. Что из этого вышло — теперь оценивают посетители «Выставки Клавдии Семеновны».

— Я искренне поражаюсь этим необыкновенным работам, — говорит актриса Яна Поплавская. — Сама я совсем не художник, хотя однажды специально для благотворительного марафона нарисовала розового слона. Но на создание таких работ не замахивалась!

На изготовление экспонатов «Выставки Клавдии Семеновны» было потрачено 353 баночки с краской, 160 кистей, 91 холст, 82 палитры, 2 манекена, 2400 строительных скоб, 11 молотков, 50 листов наждачной бумаги и 65 мягких игрушек.

— Игрушки? — удивляются посетители. — Они-то зачем?

— Для бегемотописи, — поясняют участники вернисажа. Бегемотопись — это новое направление в искусстве, когда рисуют не кистями, а плюшевыми бегемотами. Впрочем, в ход идут и другие зверюшки.

Техника на первый взгляд несложная — игрушка обмакивается в краску, художник водит ею по чистому холсту и затем дополняет картину.

Успехом у зрителей пользуется картина 73-летней Валентины Черниковой «А поутру проснулись в сосновом лесу», созданная по мотивам знаменитой картины Ивана Шишкина.

— Замечательная работа народного творчества, — говорит о картине известный художник Никас Сафронов. — На картине Ивана Шишкина медведей нарисовал Константин Савицкий, а здесь найден другой выход. Чтобы создать картину, нужно обладать талантом. У автора этой работы он определенно есть!

Посетить бесплатную выставку можно до 9 сентября.

Читайте также: Конкурс «Леди Москва-2019» для участниц старшего поколения пройдет в парке Горького