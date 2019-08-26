Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос почти до 72 миллионов человек
Пассажиропоток российских авиакомпания увеличился в период с января по июль 2019 года на 11,8 процента по сравнению с показателями прошлого года. Об этом проинформировали в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Всего за указанное время пассажиропоток достиг почти 72 миллиона человек. При этом, на международные перевозки пришлось более 30 миллионов пассажиров, показатели выросли на 17,9 процента. Внутренний пассажиропоток составил чуть более 41 миллиона человек, увеличившись на 7,7 процента.
Больше всего людей перевезла авиакомпания «Аэрофлот» — 21 миллион 486 тысяч 81 человек. Второе место досталось авиакомпании «Сибирь» (ранее S7) — семь миллионов 471 тысяча 756 пассажиров. Тройку замыкает «Россия» — шесть миллионов 616 тысяч 504 человека, передает агентство городских новостей «Москва».
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