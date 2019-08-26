Понедельник 26 августа , 18:08
Ясно + 22 °
Город
Жесткая посадка А321 в Подмосковье
Московский урбанистический форум – 2019
Ситуация в Грузии
Лесные пожары в Сибири
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Общество

Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос почти до 72 миллионов человек

Евгения Звощик
• 18:16 • 26 августа 2019
0
doc76tznqq3g2e14lz3zg8a
Фото: pixabay.com

Пассажиропоток российских авиакомпания увеличился в период с января по июль 2019 года на 11,8 процента по сравнению с показателями прошлого года. Об этом проинформировали в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Всего за указанное время пассажиропоток достиг почти 72 миллиона человек. При этом, на международные перевозки пришлось более 30 миллионов пассажиров, показатели выросли на 17,9 процента. Внутренний пассажиропоток составил чуть более 41 миллиона человек, увеличившись на 7,7 процента.

Больше всего людей перевезла авиакомпания «Аэрофлот» — 21 миллион 486 тысяч 81 человек. Второе место досталось авиакомпании «Сибирь» (ранее S7) — семь миллионов 471 тысяча 756 пассажиров. Тройку замыкает «Россия» — шесть миллионов 616 тысяч 504 человека, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Число пассажиров дневных поездов РЖД возросло в июле на 18 процентов

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Юная москвичка поборется за звание лучшего сварщика Европы
18:2426 августа 2019
Общество
Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос почти до 72 миллионов человек
18:1626 августа 2019
Общество
Более 2,5 тысяч пар поженились на тематических площадках в Москве
18:1426 августа 2019
Город
Задержанному за убийство ветерана в Калужской области предъявили обвинение
18:0326 августа 2019
Происшествия
Систему электронного голосования перед выборами в Мосгордуму проверят в четвертый раз
18:0026 августа 2019
Город
Российский доктор рассказал об опасности чихания с закрытым ртом и носом
17:5326 августа 2019
Здоровье
Один человек погиб в результате пожара на юге Москвы
17:4226 августа 2019
Происшествия
Потребительские цены на бензин в России выросли в июле на 0,2 процента
17:2826 августа 2019
Экономика
Крушение испанского военного самолета в Средиземном море показали в Сети
17:2526 августа 2019
В мире
Cтанислав Черчесов вызвал в сборную России 11 игроков московских клубов
17:2226 августа 2019
Спорт
Трансформаторы московского производителя начнут работать на Ближнем Востоке
17:1926 августа 2019
Технологии
Граждане России не пострадали во время стрельбы в Швеции
17:1326 августа 2019
Происшествия
Роспотребнадзор напомнил об опасности домашних грибных заготовок
17:1326 августа 2019
Здоровье
Макрон подарил лидерам «Большой семерки» часы из переработанного пластика
16:5926 августа 2019
В мире
Выставка к 100-летию российского цирка откроется в Москве
16:5926 августа 2019
Культура
Специалисты отреставрируют здание Птицеводсоюза в центре Москвы
16:5426 августа 2019
Город
Минздрав назвал самые травмоопасные детские развлечения
16:4426 августа 2019
Здоровье
Построенный 60 лет назад дом отремонтируют в Таганском районе столицы
16:4426 августа 2019
Город
Стали известны наставники восьмого сезона шоу «Голос»
16:3726 августа 2019
Музыка
Автоэксперт озвучил марки машин, которые могут покинуть российский рынок
16:2826 августа 2019
Общество
Концерт Большого джазового оркестра пройдет 7 сентября в Московском Доме музыки
16:2126 августа 2019
Город
Россиянка погибла при восхождении на японскую гору Фудзи
16:2126 августа 2019
Происшествия
Путин предложил кандидатуры на должность главы Ингушетии
16:1426 августа 2019
Внутренняя политика
Работы по улучшению деятельности орнитологической службы стартовали в Жуковском
15:5926 августа 2019
Общество
Два автомобиля столкнулись на Волоколамском шоссе
15:5526 августа 2019
Происшествия
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в последнюю неделю лета
15:5526 августа 2019
Город
Стали известны российские города с самыми дешевыми отелями
15:4426 августа 2019
Общество
Оператор «Северного потока — 2» сообщил о ходе строительства газопровода
15:3826 августа 2019
Экономика
Дополнительные составы проследуют на Казанском направлении МЖД в дни работы авиасалона МАКС
15:3726 августа 2019
Транспорт
Режиссер фильма «Джокер» анонсировал дату выхода полноценного трейлера картины
15:2826 августа 2019
Кино
Кремль прокомментировал массовые увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
15:2726 августа 2019
Внутренняя политика
Суд приговорил напавшего на двух человек мужчину к 16 годам лишения свободы
15:1726 августа 2019
Происшествия
Путин и Эрдоган обсудят сотрудничество в военно-технической сфере на МАКС-2019
15:1726 августа 2019
Внешняя политика
Ремонтные работы завершились в Лефортовском тоннеле
15:0126 августа 2019
Город
Путин призвал решить проблему медленного роста зарплат россиян
14:5426 августа 2019
Экономика
Конкурс «Леди Москва-2019» для участниц старшего поколения пройдет в парке Горького
14:4826 августа 2019
Город
Сергей Собянин: Коммунарская линия метро будет продлена в Троицк
14:4026 августа 2019
Город
Владимир Соловьев прокомментировал конфликт прохожего и казаков в Геленджике
14:4026 августа 2019
Общество
Супруга Петра Мамонова рассказала, как муж перенес операцию
14:3126 августа 2019
Культура
Песков озвучил позицию Путина по вопросу выстраивания отношений со странами G7
14:2726 августа 2019
Внешняя политика
Песков подтвердил начало подготовки ответа России на запуск ракеты США
14:1226 августа 2019
Внешняя политика
Сбившего насмерть беременную женщину в Москве приговорили к 6 годам заключения
14:1126 августа 2019
Происшествия
Сергей Собянин открыл дублер Остафьевского шоссе в Новой Москве
14:0826 августа 2019
Город
Лавров о перспективе возвращения России в G8: Жизнь ушла далеко вперед
13:5826 августа 2019
Внешняя политика
Анонсировано создание 10 научных центров мирового уровня в России
13:5226 августа 2019
Образование
Напольное покрытие Парящего моста в «Зарядье» обновят к 1 сентября
13:5126 августа 2019
Город
Видео скрытой переброски атомных подлодок на Камчатке появилось в Сети
13:4526 августа 2019
Армия
Туристку, пропавшую при спуске с вулкана Горелый на Камчатке, нашли
13:4326 августа 2019
Происшествия
Проекты четырех станций МЦД-2 одобрили в Москомархитектуре
13:4326 августа 2019
Город
Миниатюру Колизея создали в парке «Остров мечты»
12:5526 августа 2019
Город
Сергей Собянин: Строим в Щербинке одну из лучших поликлиник столицы
12:5526 августа 2019
Город
Элементы навигации в московском метро обновят к запуску МЦД
12:5426 августа 2019
Город
Путин снял Александра Яковенко с должности посла РФ в Великобритании
12:4526 августа 2019
Внутренняя политика
Двухлетний ребенок погиб от удара током в Орехове-Зуеве
12:4326 августа 2019
Город
Помогающие строить маршрут видео загрузят в приложение метро Москвы к запуску МЦД
12:3126 августа 2019
Город
Автосервис площадью более тысячи квадратных метров появится на Рябиновой улице
12:2626 августа 2019
Город
Представитель Зеленского анонсировал масштабное изменение конституции Украины
12:1726 августа 2019
В мире
Жители РФ заплатили авансом 245 миллионов рублей налогов
12:0426 августа 2019
Экономика
Более 90 миллионов поездок совершили москвичи по МЦК с начала года
12:0026 августа 2019
Город
Два человека погибли и два пострадали при взрыве гранаты в жилом доме в Находке
11:5926 августа 2019
Происшествия
Депутат Госдумы оценил антироссийские санкции США по «делу Скрипалей»
11:5826 августа 2019
Внешняя политика
Жена Петра Мамонова рассказала об ухудшении его самочувствия после инфаркта
11:5726 августа 2019
Общество
Военный эксперт оценил новый российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА
11:4626 августа 2019
Армия
Стоимость арестованного имущества Абызова превысила 27 миллиардов рублей
11:3426 августа 2019
Происшествия
Названо число россиян, которые провели лето в социальных сетях
11:2026 августа 2019
Общество
Синоптики предупредили о первых заморозках в столичном регионе
11:2026 августа 2019
Город
Около 500 тысяч человек отпраздновали в Москве День флага России
11:0826 августа 2019
Город
Открылись «выделенки» на улице Александры Монаховой и Волгоградском проспекте
10:5926 августа 2019
Город
Тренер Петрушин заявил, что на чемпионате России по футболу фаворит пока не определен
10:5326 августа 2019
Спорт
Цифровые методы контроля за объектами недвижимости внедряются в Москве
10:4226 августа 2019
Город
Актер Петр Мамонов рассказал о своем состоянии после инфаркта
10:4126 августа 2019
Звезды
Городу удалось достичь максимальной реализации земельных участков под ФОКи
10:3126 августа 2019
Город
Израильский министр сбрил полувековые усы, чтобы электорат мог «читать по губам»
10:3126 августа 2019
В мире
Депздрав: Москвичи чаще всего посещают площадки «Здоровой Москвы» в воскресенье
10:3126 августа 2019
Город
СК обнаружил тело женщины в квартире на Новинском бульваре
10:3126 августа 2019
Происшествия
Инфраструктуру для запуска 7 автобусных маршрутов создадут в ТиНАО до конца года
10:1226 августа 2019
Город
Росреестр поставил на кадастровый учет пять станций столичного метро
10:0826 августа 2019
Город
Порошенко дал обещание поднять флаг Украины над Донецком
09:5726 августа 2019
Внешняя политика
Почти 90 спектаклей смогут увидеть москвичи на фестивале «Цветочный джем»
09:4926 августа 2019
Город
Десять российских истребителей выпустили ракеты на полигоне в Крыму
09:4426 августа 2019
Армия
Неизвестный выстрелил в молодого человека под Патриаршим мостом из-за замечания
09:4426 августа 2019
Город
Москвичам предложили освоить профессию бебиситтер
09:1426 августа 2019
Город
Столичный психолог рассказала о пользе рисования во время совещаний
09:1426 августа 2019
Здоровье
Стали известны районы, жители которых чаще всего теряют документы в Москве
09:1426 августа 2019
Город
Финал этапа Кубка мира по стрельбе из лука пройдет в Москве
08:5126 августа 2019
Город
Росстат выяснил, как изменится соотношение мужчин и женщин в России через 15 лет
08:3926 августа 2019
Общество
Предприниматели Москвы получат компенсацию за участие в 247 отраслевых выставках
08:3426 августа 2019
Город
Дополнительные ИТ-классы появятся в столичных школах
08:2626 августа 2019
Город
Павильон для спасателей и инспекторов по маломерным судам появится в Капотне
08:2326 августа 2019
Город
«Роскачество» дало рекомендации по защите детей от травли в Интернете
08:2326 августа 2019
Общество
Новый сервис поможет москвичам изучить маршруты МЦД
08:0326 августа 2019
Город
Москвичи смогут бесплатно сделать диагностику компьютера с 26 по 31 августа
07:4526 августа 2019
Город
Официальный сайт мэра Москвы напомнил о важных услугах для родителей школьников
07:4226 августа 2019
Город
Наказывать хозяев за нападение собак на людей предложили в России
07:2626 августа 2019
Общество
Эксперт оценила готовность пожилых россиян к использованию новых технологий
07:0026 августа 2019
Технологии
Система «Безопасный город» помогла приставам поймать 27 должников
06:4726 августа 2019
Город
Глава Мюнхенской конференции объявил о невозможности возрождения G8
06:2926 августа 2019
Внешняя политика
Теплый сухой понедельник откроет последнюю неделю лета в Москве
05:3626 августа 2019
Город
Лекарства и алкоголь могут появиться в почтовых отделениях
05:2026 августа 2019
Общество
Треть опрошенных россиян сочли РФ лучшей в цирковом искусстве
04:2526 августа 2019
Общество
Дональд Трамп поссорился с партнерами по G7 из-за России
03:5826 августа 2019
Внешняя политика
Свыше сотни подъездов отремонтировали в Южном Тушине с начала 2019 года
03:0926 августа 2019
Город
Сквер в Лефортове открылся после благоустройства
02:4726 августа 2019
Город
Автоэксперты назвали самые популярные электромобили в России
02:2426 августа 2019
Транспорт
Пешеходную зону «Лианозовский променад» откроют 26 августа
01:3826 августа 2019
Город
Жерар Депардье сыграет Леонида Брежнева
01:1626 августа 2019
Кино
Источник опроверг договоренность лидеров G7 о возвращении России
00:4826 августа 2019
Внешняя политика
Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл грозненский «Ахмат»
00:1926 августа 2019
Спорт
Свыше 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
23:5425 августа 2019
Транспорт
Коллеги опровергли экстренную госпитализацию Олега Меньшикова
23:3625 августа 2019
Звезды
Роман Вильфанд предупредил о похолодании в Москве до трех градусов
23:2025 августа 2019
Город
Трамп поздравил Шона Коннери с 89-летием
23:0425 августа 2019
Звезды
Клуб «Динамо» стал победителем Кубка мэра Москвы по хоккею
22:3525 августа 2019
Город
Напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину установили в Донецке
21:4225 августа 2019
Общество
Пригородные поезда могут задерживаться на Курском направлении
21:1825 августа 2019
Транспорт
Сергей Собянин пригласил москвичей поучаствовать в форуме «Город образования»
20:5025 августа 2019
Город
Возбуждено уголовное дело после смерти роженицы в Ставропольском крае
20:3725 августа 2019
Происшествия
Губернатор Калужской области высказался о мере наказания для убийцы ветерана
20:2325 августа 2019
Общество
Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего из-за упавшей двери ребенка
20:0725 августа 2019
Происшествия
Пожар на территории рядом с ЦНИИмаш в Королеве ликвидировали
19:2225 августа 2019
Происшествия
Загрузить еще

Программа «Монитор». Сообщества в сети. 26 августа...

26 августа 18:01
Эфиры Вечерка-ТВ

Нужен ли мобильный телефон ребенку на уроке...

Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

Когда Москва поедет быстрее

Ольга Кузьмина

Цветы учителям — это святое

Оксана Крученко

Не дарите учителям мусор

Лера Бокашева

Божена Рынска станет мамой. Я рада за нее......

Никита Миронов

Собака покусала? Садись, хозяин, в тюрьму!...

Самер Мустафа

Как собачников делают крайними

Александр Лосото

Мумие не поможет

Александр Никонов

Почему я поддерживаю четырехдневную рабочую неделю...

Георгий Бовт

Не нужна нам эта ваша «Семерка»

Все мнения
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER