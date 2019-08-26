Владимир Путин объяснил врио главы Башкирии смысл продовольственного эмбарго

Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы Республики Башкортостан Радием Хабировым объяснил ему, что значит продовольственное эмбарго, так как собеседник ошибочно назвал его санкциями.

На встрече глава Башкирии сообщил президенту, что в республике появились зарубежные инвесторы. Так, недавно компания из Франции Savencia начала строить в регионе предприятие по производству мягких сыров.

Владимир Путин поинтересовался, действуют ли до сих пор ограничительные меры в Башкирии, которые были введены в 2014 году в России. Радий Хабиров привел слова жителей села, которые говорят, что эти санкции нужно продолжать, так как это им действительно помогает.

— Это не санкции — это ответные меры, — сказал Владимир Путин на эту реплику собеседника. Его слова приводит сайт Кремля.

Продовольственное эмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже около пяти лет. Владимир Путин подписал соответствующий указ о введении данной меры 6 августа 2014 года. В нем были определены страны, в отношении которых действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, продовольствия и сырья: США, Канада, Норвегия, Австрия, Албания, Лихтенштейн, страны Европейского союза, Украина, Черногория и Исландия.

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