Двух мужчин признали виновными в убийстве 23-летней москвички
Московский суд признал Илью Бадеева и Андрея Кузнецова виновными в убийстве 23-летней москвички. Обвинительный приговор был вынесен исходя из собранных Следственным комитетом материалов. Об этом пресс-служба СК сообщила 25 августа.
Злоумышленников осудили по двум статьям: за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, и за убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.
Известно, что Бадеев и Кузнецов во время проведения следственных мероприятий под тяжестью собранных правоохранителями сведений дали признательные показания.
Девушка бесследно пропала в 2016 году. Ранее она проживала в одном из домов по Борисовскому проезду.
Кузнецова и Бадеев были задержаны в ходе крупномасштабных следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления. Они признались, что убили девушку, предварительно вывезя ее в лесную полосу на территории одного из поселков Московской области.
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