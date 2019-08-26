Суд приговорил напавшего на двух человек мужчину к 16 годам лишения свободы
Басманный суд Москвы приговорил мужчину, напавшего в 2018 году на Курском вокзале с ножом на двух человек, к 16 годам тюремного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Также суд удовлетворил гражданский иск пострадавшей о возмещении ей морального вреда на сумму миллион рублей.
По данным следствия, 10 сентября 2018 года мужчина в зале ожидания Курского вокзала напал с ножом на незнакомых ему граждан и тяжело ранил молодого человека и девушку. Преступника задержали на месте преступления, а потерпевшим оказали необходимую медицинскую помощь.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за покушение на убийство, передает Агентство городских новостей «Москва».
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