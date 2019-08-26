Врач рассказал, как избежать детского травматизма

Подмосковный Минздрав составил рейтинг самых травмоопасных детских развлечений. В «топ-лист» попали качели, самокаты, велосипеды, а также игры на гаражах, деревьях и тарзанках. О том, как избежать детских травм и возможно ли это в принципе, «Вечерней Москве» рассказал травматолог, кандидат медицинских наук Артем Катулин:

— Какие инструкции безопасности? Не пускать. Конечно, существует множество средств индивидуальной защиты, таких как шлемы, наколенники и так далее, но рассчитаны они на велосипеды, коньки и прочее. С «вертушками» это не работает. Когда появляется новый вид спорта, разрабатываются и средства защиты, но зачастую ими пренебрегают.

К несчастью, отметил врач, также часто наблюдаются случаи, когда в результате занятий новыми видами спорта или во время катания на каруселях дети получают травмы, несовместимые с жизнью.

— Например, когда катаются на ледяных горках. Или когда ребенок проходит мимо, и ему в голову врезаются качели. К сожалению, никакой универсальной инструкции здесь нет, потому что чаще всего такие трагедии происходят случайно. Недавно, например, ребенок подавился попкорном и погиб. Какая техника безопасности — не есть попкорн на фильмах ужасов? — подчеркнул собеседник «ВМ».

Он также перечислил виды травм, которые дети чаще всего получают на аттракционах:

— Различные переломы. Из самого серьезного и опасного — черепно-мозговые травмы, травмы шейного отдела позвоночника, проникающие повреждения внутренних органов. Такие трагедии происходят довольно часто, и ими пестрит весь Интернет. Четкой статистики у меня нет, но, думаю, за год наберется порядка десятка смертей.

Читайте также: Как правильно падать: топ-5 советов для взрослых и детей