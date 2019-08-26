Камеры фиксации средней скорости установят еще на 10 участках дорог в Подмосковье
Камеры фотовидеофиксации средней скорости движения установят еще на десяти участках дорог в Подмосковье. Об этом проинформировали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на главу ведомства Алексея Гержика.
Министр сообщил, что камеры появятся на участках М3 «Украина», М2 «Крым», М7 «Волга», М8 «Холмогоры», А107 ММК и на Волоколамском шоссе. В данный момент подобные регистраторы движения ввели в эксплуатацию на 11 участках автодорог Московской области.
Также отмечается, что до конца 2019 года на региональных дорогах построят 245 километров тротуаров, более 300 километров линий освещения, а также более 700 искусственных неровностей, передает агентство городских новостей «Москва».
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