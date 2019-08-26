Супердедушке помогла семья

— Виктор Андреевич, какой из шести этапов конкурса был для вас самым сложным?

— Я люблю готовить, кулинария для меня отдых, поэтому тут сложностей не возникло. Спортивный конкурс дался просто, ведь я всю жизнь занимаюсь спортом. В вокальном, интеллектуальном и дефиле были неточности из-за волнения, но меня поддержала вся семья. В парк «Музеон», где проходил конкурс, приехали все: любимая жена Татьяна, с которой вместе мы 35 лет, два сына с супругами и детьми. Это их победа — без них бы я не справился!

— А как вы с внуками любите проводить время?

— Младшему внуку Саше всего 5 месяцев, маленький для общения, но покачать его, понянчить люблю. Единственной внучке Анечке два с половиной года, с ней играем, беседуем, гуляем. А с 7-летним Максимом путешествуем. Как-то из Митино через лес в Красногорск ходили, Ступино исследовали, в Отрадном были. Любим мы и на велосипеде погонять. Кроме того, Максим занимается самбо, даже стал чемпионом в своей группе. А еще мы оба любим плавать. Конечно, загадывать, какой путь выберет в будущем внук, нельзя, но мне бы хотелось, чтобы он обязательно прошел срочную службу в армии и был готов защищать родину.

— Виктор Андреевич, а вы кем в детстве быть хотели?

— Космонавтом. Дело в том, что наш поселок находился от Байконура в 400 километрах. И нам во дворе дома было видно, как запускают космические корабли. Красоту эту описать невозможно, чистое звездное небо цвета заката накрывает тебя, и ты видишь, как волнами по нему расходятся круги... Незабываемо! После школы пытался поступить в летное училище, но высокий рост не дал осуществить мечту, в то время были ограничения до 175 сантиметров! Человек ростом в 187 сантиметров просто не мог уместиться в кабину. Пришлось поступать на техника-механика автомашин. На срочную службу меня призвали 10 ноября 1978 года, и это стало началом моей военной карьеры. На пенсию вышел в 2005 году. Сейчас преподаю теорию Правил дорожного движения в автошколе.

— Чудеса! Вы в чудо верите?

— Я верю в ангела-хранителя. Во время службы в Чечне, в Грозном начался минометный обстрел, я рванул в парк, чтобы выпустить технику. Перепрыгнул привычно окоп, который на дню раз 30 перепрыгивал, да вдруг споткнулся, упал у березы. А надо мной пуля пролетела — снайпер целился в меня. Но ангел-хранитель спас. Да что далеко ходить, участие в программе «Московское долголетие» и конкурс «Супердедушка» и моя победа — тоже чудо!

КСТАТИ

Виктор Андреевич Ткаченко родился 14 июня 1959 года в поселке Большая Чураковка Костанайской области (Казахстан). В 1974–1978-х учился на техника-механика. В 1978 году был призван в армию, окончил Рязанское военное училище, получил специальность военный инженер-механник. Участник боевых действий в Чечне. На пенсию вышел в 2005 году. Женат, двое сыновей.

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