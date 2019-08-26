Мария Киселева: Проверки помогают избежать ошибок

В этом году в предвыборной кампании участвуют 234 кандидата в депутаты Мосгордумы. Каждый самовыдвиженец должен был собрать 3 процента подписей.

— Почему вы решили собирать подписи?

— Я выдвинула свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. Я не хочу зависеть от указаний партийного руководства. Считаю, что депутат должен нести ответственность только перед жителями, своими избирателями. Кроме того, мне было важно убедиться в том, что люди хотят, чтобы я участвовала в выборах. Убедилась – меня поддержали тысячи людей.

— Как проходил сбор?

— Было трудно. Процедура очень сложная. Необходимо было выставить агитационные кубы и организовать работу волонтеров, которые ходили по квартирам. Всей моей команде хочу сказать отдельное спасибо. Без них, конечно, я бы этого сделать не смогла. В начале сбора мы столкнулись с большим количеством ошибок в подписных листах. Приходилось отправлять людей по квартирам по второму кругу. Затем мы выработали оптимальную стратегию и механику сбора, ошибок стало меньше.

— Сколько всего волонтеров было в штабе, сколько подписей каждый из них приносил в среднем ежедневно?

— В сборе подписей помогали больше 60 волонтеров. Помогали мои друзья, знакомые. Потом стали приходить ребята, которые участвовали в наших спортивных праздниках. Были волонтеры, которые приходили в штаб после наших встреч во дворах. Работали по-разному. Кто-то приносил два десятка подписей в день, а кому-то удавалось взять только три. У каждого – свои возможности.

— У некоторых кандидатов нашли много брака в подписных листах. Вы как своих волонтеров готовили, чтобы избежать брака?

— Был план, который мы с моей командой разработали загодя. И решили – сдавать документы нужно как можно раньше. Это давало возможность дольше собирать подписи.

Первое что бы сделали, это система инструктажей. Там мы досконально объясняли, как надо собирать. Повторяли постоянно, что важно соблюдать точность формы и системы заполнения листов. Но все равно на первом этапе ошибок было много, даже грамматических.

— А как проверяли?

— Проверяла подписи специальная команда в штабе. У этих людей тоже нелегкая задача была – они скрупулезно проверяли даты подписей, искали ошибки. Тут нужна феноменальная усидчивость. Мы не могли проверить достоверность подписей – эти занимаются в избирательной комиссии, но мы старались исключить те подписи, где были явные, очевидные недочеты. Затем подписные листы заверяла я.

— Сколько принесенных подписных листов в итоге штаб отбраковал?

— Мы не считали – так тоже решили с самого начала. Главное – не количество неудачных попыток. У кого-то получается хуже, у кого-то - лучше, это не важно. Важен конечный результат. И мы его получили. У меня было ощущение, что мы готовимся в Олимпийским играм. И тут сработал спортивный принцип – команда приложила все усилия ради победы, но если кто-то ошибался, то остальные члены команды его поддерживали и брали на себя часть работы. Этот сбор подписей был тяжелым испытанием. В итоге сдали больше 5600 подписей. И прошли!

— Говорят, у вас бывали конфликты во время сбора. Правда?

— Да, на наш агитационный пикет напал не вполне адекватный человек, угрожал волонтерам, порезал агиткуб ножом. После той истории пришлось запретить выходить на пикеты только девушкам-агитаторам, ввели правило «мальчик плюс девочка». Также пришлось усилить контроль и охрану. К счастью, больше крупных происшествий не было. Чаще волонтеры приносили в штаб вместе с подписями хорошее настроение. Рассказывали, что бабушки их чаем поили и фруктами угощали. А еще много было писем лично для меня, которые люди через волонтеров передавали. Там были просьбы, наказы и даже подсказки, на что обратить внимание в районах.

— Как вы считаете проще ли собрать голоса, если всю жизнь работать с народом или быть медийной личностью?

— Не нужно недооценивать москвичей. Люди прекрасно знают, кто чего стоит. И оценивают не столько по былым заслугам, сколько по нынешним делам. Медийность тут, конечно, помогает, но основной роли не играет. Меня хорошо знают в Строгино. Здесь живут мои родители, ходят в школу дети, я много лет работаю в спортивном центре «Янтарь». Знаю и люблю Крылатское с Кунцевым. Так что жизнь этой части Москвы мне известна более чем хорошо, с чем сталкиваются люди здесь - прекрасно представляю. Выдвигаться я приняла решение много месяцев назад, сразу стала заниматься проблемами, которые тут накопились, помогала жителям их решать. Вот это и было главным, тем, что помогло в сборе подписей. Меня знают и мне доверяют.

— Как вы считаете почему были случаи, когда во время подачи документов у некоторых кандидатов находили несуществующих людей, мертвые души и так далее? Как избежать подобного возможно?

— Мне очень сложно судить об этом. Во-первых, потому, что сама я выдвигаюсь на выборах впервые и не знаю многих тонкостей. Во-вторых, из-за того, что все последние недели у меня были настолько загружены, что отвлекаться на посторонние вопросы у меня не было возможностей. Так что судить о произошедшем толком не могу, мало опыта. Исходя из работы нашего штаба могу предположить, что у тех, кто столкнулся с проблемами, базовый контроль подписей был поставлен недостаточно серьезно. Но еще раз повторю: процедура настолько сложная, что ошибки возникают неизбежно. Очевидно, что надо все упрощать.

— Это ваши первые выборы. С какими предложениями вы идете в Мосгордуму? Есть программа?

— Конечно, есть. Программа называется «Сила разумных решений», ее особенность в том, что мы не просто указываем на наличие проблем, но и предлагаем варианты для выхода из сложившихся ситуаций. В программе пять больших раздела - проблемы экологии, проблемы застройки и развития районов, развитие бесплатного детского спорта и учет мнения граждан.

— Расскажите, хотя бы кратко, об этих пунктах.

— Экология стала заложницей неуемных аппетитов застройщиков и чиновников. Еще немного – и мы потеряем уникальные природные объекты. Покушаются, например, на парк Крылатские холмы, Строгинскую пойму. Чтобы решить проблему, нужно полностью исключить вывод земельных участков из состава особо-охраняемых природных территорий. Это должно быть четко прописано в законах. А для этого нужна ревизия всего экологического законодательства Москвы.

Защититься от застройщиков можно и нужно, приняв закон, ограничивающий максимальную плотность застройки в Москве. Иначе скоро каждый свободный не то что метр, а сантиметр будет занят очередной постройкой. Аппетиты застройщиков надо сдерживать, причем не обещаниями, а правилами, зафиксированными в городских законодательных актах.

Приоритет развития районов должен быть смещен из центра на периферию. Спальные районы должны получать не меньше внимания, чем центральные – прежде всего в вопросах развития городской инфраструктуры и благоустройства. При этом очень важно не уничтожить ту уникальную среду, которая формировалась во многих московских районах десятилетиям. Эта среда создает их уникальность, ее нужно беречь.

Развитие спорта в городе совершенно необходимо. Тут немало сделано, но работы еще очень много. В первую очередь нужно поддерживать и развивать детский спорт. Нужно создавать как больше бесплатных мест в спортивных секциях, так и больше тех мест, где дети могли бы заниматься бесплатно, причем не только в спортшколах, но и в обычных досуговых и образовательных районных учреждениях.

Наконец, важнейшее и главное: только москвичи должны решать, как жить в нашем городе. Голос москвичей должен быть услышан, а чиновники – учитывать ту самую обратную связь с мест, о которой они столько говорят, но на практике ничего не делают. Я иду на выборы в Мосгордуму, чтобы чиновники услышали мнение жителей. И уверена, что этого удастся добиться.

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