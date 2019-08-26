Всеволод Чаплин: Монастыри застрахованы от пожаров гораздо меньше, чем здания богатых контор

В понедельник, 26 августа, в центре Москвы загорелась кровля келейного корпуса Богородице-Рождественского женского монастыря. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Священник Русской Православной Церкви, протоиерей, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот Всеволод Чаплин заявил «Вечерней Москве», что скорее всего в административном здании на территории Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря, где возникло возгорание, не было святынь, так как они хранятся обычно в храмах.

— Здание, где произошло возгорание не является богослужебным. К сожалению, подобные ситуации случаются и в монастырях и в приходах. Часто нет средств на дорогостоящие системы пожаротушения, часто люди, которые занимаются тем или иным трудом там это не того уровня специалисты, что, положим, работают в охране банков или госучреждений. Часто это пенсионеры, готовые трудиться за «Спаси Господи», то есть бесплатно. Поэтому монастыри и приходы застрахованы от пожаров гораздо меньше, чем какие-нибудь хорошо охраняемые здания богатых контор, — отметил Чаплин.

Он добавил, что пожарные службы приезжают и устраивают проверки, ставится сигнализация, принимаются разные противопожарные меры, но когда здание старое и его нельзя перестроить под все противопожарные требования, такое случается.

— Это печальное событие. В нем трудятся монахини, которые не являются какими-то суперменами, способными ликвидировать возгорание, — подчеркнул собеседник «ВМ».

По его словам, хорошо, что быстро сработали соответствующие службы, и хорошо, что никто не погиб и не пострадал.

— В подобном двухэтажном административном здании, скорее всего не было каких-то святынь. Они располагаются в храмах, — заключил священник.

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