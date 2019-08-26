Мост соединит «Остров Мечты» с жилыми районами

Бывают настолько удачные строительные решения, что, когда объект готов, остается только удивляться: «Как без него могли обходиться раньше?» Мост через Кожуховский затон — яркий тому пример. И причин сразу несколько.

Так, уже в этом году должны завершить ввод первой очереди крупнейшего в Европе парка развлечений «Остров Мечты», способного принять десятки тысяч посетителей в сутки. Строители уже выбрали место для наземной парковки на 700 машино-мест.

— Аттракционов и развлечений в парке множество на любой вкус. И можно представить, насколько внушительным будет транспортный поток, доставляющий посетителей, — рассказывает первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Петр Аксенов (на фото). «Остров Мечты» окружен водой (потому он, кстати, так и назван). Сейчас попасть к нему можно лишь с проспекта Андропова, но уже в скором времени подъехать к парку можно будет и из Южнопортового района по широкому мосту — три полосы движения в каждую сторону.

К строительству моста приступили в начале этого года. Строители заявляют, что объект готов на 70 процентов и откроется уже в ноябре. Визуально мост прост: никаких украшательств и архитектурного изыска. Но, несмотря на кажущуюся простоту, специалисты называют возводимый мост уникальным.

— Он проходит над старым руслом Москвы-реки, глубина здесь достаточная, к тому же много ила. Поэтому сваи мы забиваем по технологии Керченского моста, — поясняет замдиректора по производству компании-подрядчика Александр Батраченко.

При строительстве используются трубосваи и метод надвижки, когда пролетная конструкция собирается в стороне от постоянных опор, а затем надвигается на них.

Если даже оставить в стороне парк развлечений, не менее важен мост и как связка между жилыми районами Южного округа. Нагатинский Затон с точки зрения транспортной доступности является своеобразным анклавом, с трех сторон окруженным Москвой-рекой. Дополнительный проезд через мост позволит москвичам с разных берегов эффек тивнее выстраивать маршруты как на личном, так и на общественном транс порте.

Кроме того, в непосредственной близости к «Острову Мечты» находится музей-заповедник «Коломенское», который по своей популярности может тягаться с любым общественным пространством столицы. Таким образом, мост через Кожуховский затон поможет создать интересные туристические маршруты.

— Парк «Остров Мечты» станет местом притяжения горожан. Это обязательно потребует создания причала, к которому будут приходить туристические и частные суда, — подчеркнул Петр Аксенов.

Территория вокруг моста обустраивается. Вдоль подъездной дороги к нему уже ведут широкие тротуары для пешеходов и велосипедистов. Есть также удобный подземный переход.

СПРАВКА

Помимо моста через Кожуховский затон сегодня в столице строятся еще несколько объектов. Балочный мост через Карамышевское спрямление Москвы-реки является последним участком Северо-Западной хорды. Два моста через реку Сетунь по ходу Южного дублера Кутузовского проспекта планируют сдать в 2020 году. 164-метровый мост через Сходню на Волоколамском шоссе увеличит пропускную способность магистрали. Еще пять мостов через Москву-реку, Лихоборку и Нищенку находятся в стадии проектирования.

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