Язык цирка понятен каждому

26 августа исполнилось 100 лет Декрету «Об объединении театрального дела», по которому цирки России стали государственными. Эта дата считается днем рождения советского-российского цирка.

Столетие — один из самых интересных юбилеев. Для одного человека это много, для цирка — совсем-совсем мало. И тем не менее это повод задуматься о том, что было сделано, о том, в каком состоянии находится цирк сейчас.

Мне кажется, что мы все — счастливые люди. Мы видим цирк, который восстанавливает свое былое величие. Делается, без преувеличения, все для того, чтобы он соответствовал современным реалиям. Совсем скоро, в сентябре, ожидается праздничное представление в Цирке Никулина, которое объединит все силы российского циркового сообщества. За последние десятилетия был и негатив, и ссоры, и споры между компаниями и отдельно взятыми артистами… Когда все в едином порыве выйдут на манеж, чтобы показать достойное искусство, это будет по-настоящему зрелищный праздник.

Репетиция с лошадью в Цирке Никулина на Цветном Бульваре Фото: Алексей Орлов, "Вечерняя Москва"

Но это праздник не только для артистов и создателей шоу. Это знаковая дата еще и для зрителей. Мы не должны забывать, насколько это значимое искусство — важнейшее из всех! Это искусство прямого эфира, которое понятно абсолютно всем, которое экспортирует нашу культуру, наши традиции, наше наследие за рубеж. Я с огромным удовольствием наблюдаю большое количество иностранных зрителей на наших представлениях, выступая как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Это дорогого стоит, поверьте мне. Именно языком цирка мы рассказываем гостям из-за рубежа, кто мы есть на самом деле, и разрываем любые стереотипы тех людей, которые хотят видеть нас в ушанках, в валенках и с медведями на поводках.

За последние годы создано большое количество творческих произведений, новых коллективов и по-настоящему достойных шоу. Не последнюю роль в этом сыграл художественный руководитель, главный режиссер «Росгосцирка» Гия Эрадзе, управляющий сейчас четырьмя ведущими цирковыми коллективами нашей страны. Новый руководитель компании «Росгосцирк» Владимир Шемякин со своей стороны делает очень многое для того, чтобы ремонтировались здания и манежи, чтобы представлялись достойные программы мирового уровня, чтобы система работала бесперебойно. И, разумеется, к столетию отмечу беспрецедентное внимание Министерства культуры, которое стремится сделать нас достойными в глазах не только коллег по манежу, но и зрителей.

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