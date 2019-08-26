Названа самая высокооплачиваемая певица в мире
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых исполнительниц в мире по версии журнала Forbes. За год она заработала около 185 миллионов долларов.
Отмечается, что основной доход Свифт составили продажи нового альбома Lover и ее концертный тур, признанный наиболее кассовым в истории США.
На втором месте рейтинга разместилась Бейонсе. Ее доходы составил 81 миллион долларов. Тройку замкнула Рианна, заработавшая 62 миллиона долларов.
Также в список самых высокооплачиваемых исполнительниц мира вошли Кэти Перри (57,5 миллиона долларов), Пинк (57 миллионов), Ариана Гранде (48 миллионов) и Дженнифер Лопес (43 миллиона), Леди Гага (39,5 миллиона), Селин Дион (37,5 миллиона) и Шакира (35 миллионов).
Ранее были названы самые высокооплачиваемые актрисы и актеры в мире.
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