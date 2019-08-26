Пешеходная зона украсила северо-восток столицы

Вход в «Лианозовский променад» на пересечении улиц Угличская и Череповецкая видно издалека — белоснежные треугольные аркады с голубоватой полосой будто в рамку обрамляют небо. Сразу у входа встречают большие качели в белых воротах, похожие на те, что на Триумфальной площади. Рядом — деревянные лавочки с оригинальным дизайном. Ближе к осени обещают посадить новые деревья.

Москвич Виктор Васильевич Воронов живет тут с середины 1980-х годов. Гуляет с внучкой в соседнем Лианозовском парке.

— Раньше здесь был просто асфальт и цветники, узкие дорожки, — вспоминает он. — Сейчас стало необычно, но в целом мне все нравится.

Преображение этого места началось далеко не вчера. В свое время здесь сохранили большую дубовую рощу, переходящую в лесопарковую зону с системой живописных прудов, устроили Парк культуры и отдыха. Более десяти лет назад проложили пешеходную улицу — как ее называли, Лианозовский Арбат. А потом пешеходную зону на Угличской улице решили реконструировать. Так появился Лианозовский променад.

— Хотелось, чтобы жители Лианозово не ехали в центр Москвы, а смогли найти такие же красоты в своем районе, — рассказала проектировщик променада Евгения Никольская.

В рамках программы «Мой район» дорожка была расширена: ее сделали такой же широкой прогулочной зоной, как Арбат или Тверская.

— Даже такое небольшое пространство можно использовать по максимуму, если сделать зонирование. Поэтому у нас есть зона музея под открытым небом — серия стендов со старыми фотографиями видов Лианозова, — пояснила проектировщик.

Сделали здесь и «Зону вдохновения», обрамив живописный вид на Лианозовские пруды большой фоторамкой.

— Мы надеемся, что наш променад станет местом притяжения для жителей всего района, — поделился префект СВАО Алексей Беляев.

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