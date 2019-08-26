Уголовное дело возбудили в СК по факту убийства жителя Домодедова
Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области возбудили уголовное дело по факту убийства жителя городского округа Домодедово. Тело 50-летнего мужчины обнаружили возле одного из торговых центров 26 августа.
Исходя из предварительных оценок, между убитым и преступником произошел личный конфликт. В результате ссоры неизвестный достал нож и нанес потерпевшему несколько ударов. Об этом свидетельствуют колото-резаные ранения на шее мужчины.
- В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица к нему причастного, - сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 (убийство).
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