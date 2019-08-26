Ученые нашли рецепт создания рекордно больших мыльных пузырей
Ученые определили алгоритм, который позволит создавать жидкость, позволяющую надувать рекордно большие мыльные пузыри. Площадь их поверхности может достигать около 100 квадратных метров.
Оказалось, что ключевым компонентом подобной жидкости являются гидрофильные полимеры с длинными молекулами. Для определения их концентрации ученые провели ряд опытов. В ходе них было определено, что наиболее устойчивые пузыри получаются при разведении смеси, концентрация полимеров в которой является не очень большой. На данный момент не определено, почему именно такие параметры являются оптимальными.
Кроме того, было доказано, что влияние на максимально возможный размер мыльных пузырей оказывают атмосферные условия. Пленка рвется при истончении до критических показателей, и необходимо находить способ противостоять данному процессу. Данную функцию выполняют гидрофильные полимеры, сообщили авторы исследования на сервере arXiv.org.
Текущий рекорд по объему свободно летящего мыльного пузыря принадлежит американцу Гэри Перлману. Ему удалось в 2015 году надуть пузырь объемом 96,25 кубических метра.
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