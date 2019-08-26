Ученый рассказал о последствиях глобального потепления для здоровья
Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что глобальное потепление ведет к расширению площади распространения инфекций, прежде нетипичных для определенной местности.
Эксперт уточнил, что возрастает риск для жителей северных стран заразиться тропическими инфекциями: лихорадка Западного Нила, Конго-Крымская лихорадка и лихорадка денге.
Переносчиками таких экзотических инфекций выступают комары и клещи, которые с глобальным потеплением проникают все глубже на север, пояснил Малеев. При этом «резервуарами» — долговременными носителями, или хозяевами — являются птицы и лошади.
Во избежание распространения опасных инфекций ученый призвал отслеживать случаи массовой смерти птиц и ликвидировать места скопления комаров.
В качестве примера эксперт привел конго-крымскую геморрагическую лихорадку, вызываемую особым клещом.
— Этот клещ Hyalomma marginatum любит южные районы, а тут появился уже на юге в Германии. В этом клеще может заводится вирус ККГЛ, а одновременно с клещом там есть резервуары для вируса — это крупный рогатый скот, — объяснил механизм распространения инфекции Малеев.
Соответственно, необходимо принимать меры по борьбе с клещами, цитирует ученого РИА Новости.
Ранее ведущий научный сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Олег Юрин заявил, что угроза распространения тропических болезней из-за появления новых видов комаров на юге России невелика.
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