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Общество

Просрочка по потребительским кредитам в РФ снизилась вдвое

Илья Зуев
• 01:13 • 27 августа 2019
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Фото: https://pixabay.com

С середины 2016 года зафиксировано снижение уровня просрочки по потребительским кредитам с восьми до четырех процентов. Соответствующие данные были предоставлены по результатам исследования, проведенного специалистами РЭУ имени Плеханова.

Отмечается, что за данный период кредитный портфель ускорил свой рост почти до двадцати процентов. По состоянию на 1 июля текущего года он достиг 16 триллионов рублей. То, что накопленные долги физических лиц не становятся просроченными, указывает на то, что на сегодняшний день беззалоговое кредитование в стране находится под контролем.

Согласно информации, предоставленной крупнейшими банками РФ, снижение доли неуплаты связано как с ужесточением позиции ЦБ в вопросе выдачи гражданам новых займов, так и с рефинансированием уже имеющихся долгов по сниженным ставками, передает издание «Известия».

Таким образом, эксперты поддержали позицию главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ранее заявившей о стабильности на финансовом рынке страны.

Читайте также: Крупные банки России отреагировали на новую методику расчета закредитованности

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