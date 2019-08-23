Крупные банки России отреагировали на новую методику расчета закредитованности

С 1 октября 2019 года банки обяжут рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика по новым правилам в случаях, когда клиенту необходимо предоставить кредит на сумму от десяти тысяч рублей и больше, а также решать вопрос о повышении лимита по кредитной карте. Подробнее об отношении банков к нововведениям пишет РБК в пятницу, 23 августа.

В ВТБ заявили, что было бы лучше принимать во внимание не средний доход по региону в целом, а средний для работающих граждан в конкретной области. При этом следует учитывать проценты по депозитам, размещенные в банке-кредиторе.

Представитель «Промсвязьбанка» заявил, что используемый в учреждении расчет ПДН в общем совпадает с предлагаемым регулятором. Вместе с тем введение Банком России единой методики не ставит вопроса об ограничении кредитования.

Портфель «Московского кредитного банка» также окажется вне зоны влияния новых правил расчета нагрузки на капитал. По словам директора департамента розничного кредитования банка Рустама Идрисова, нагрузка может даже немного снизиться.

«ФК Открытие» будет вынужден слегка изменить свою методику, чтобы полностью отвечать стандартам ЦБ, так как переход на новый расчет отразится на размере требований к капиталу и показателях доходности на капитал. ПДН, в частности, рискует сократить выдачи банка на пять–семь процентов.

«Хоум Кредит» следует новым нормативам регулятора с 2014 года, заверил представитель банка. Тем не менее предложенная Банком России инициатива является несколько более упрощенной, в связи с чем руководство «Хоум Кредита» намерено совмещать обе модели оценки.

В «Тинькофф Банке» признали необходимость реформирования текущей методики расчета закредитованности и выразили готовность сотрудничать с ЦБ в модернизации ПДН.

Кстати, в июле 2019 года регулятор изменил правила выдачи микрозаймов в России.

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