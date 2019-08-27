Минтруд предложил устраивать одиноких пожилых людей в семьи
Министерство труда России выступила с предложением устраивать в семьи одиноких пожилых людей. Таким образом ведомство рекомендовало властям регионов распространять практику, применяемую в Ханты-Мансийском автономном округе.
Согласно утверждению властей, введение подобной меры позволит решить проблемы одиночества пожилых людей. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе им назначают помощника, принимающего их в семью и помогающего в ежедневных делах. За это помощники получают пособие в размере 10,3 тысячи рублей при условии совместного проживания с одинокими пожилыми людьми, передает издание «Известия».
Сообщается, что за семь лет, прошедших с начала действия данной программы, в регионе удалось создать 356 приемных семей для пожилых россиян.
По информации, предоставленной Росстатом, на сегодняшний день пенсионеры составляют 25,4 процента от всего населения страны.
Читайте также: Эксперт рассказал, когда внедрят четырехдневную рабочую неделю в России