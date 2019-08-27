Актриса Энди Макдауэлл рассказала о травме на съемочной площадке
В преддверии выхода в российский прокат нового фильма «Я иду искать» с участием актрисы Энди Макдауэлл звезда поделилась случаем со съемочной площадки. По ее словам, она по-настоящему «дралась» с актрисой Самарой Уивинг, которая также исполнила роль в фильме.
— По сценарию Самара должна была ударить меня камнем. Конечно, камень был ненастоящий, но и легким его тоже назвать нельзя. В этом вся проблема. И вот она звезданула меня этим булыжником по голове, — поделилась подробностями Энди Макдауэлл.
Актриса подчеркнула, что после удара ей к месту ушиба сразу приложили яйцо — звезда подчеркнула, что так следует поступать в случае травмы головы.
Причиной инцидента звезда назвало то, что актрисы «увлеклись» во время съемок фильма с целью лучше передать образы героев, передает издание «Известия».
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