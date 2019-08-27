Россия начала подготовку к полету на Луну
Госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на проведение ряда исследований, которые требуются для осуществления пилотируемой миссии на Луну. Соответствующая информация была опубликована на сайте госзакупок.
Предполагается, что сумма контракта составит 373,4 миллиона рублей. Среди основных направлений тендера в том числе указаны создание технологий, в том числе для жизнеобеспечения и организации безопасного пребывания космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны.
Исполнитель контракта должен будет также предложить варианты для электроснабжения будущей лунной базы и возможностей использования на Луне технологий 3D-печати, а также сформулировать программу освоения и исследования спутника для РФ.
Высадка первых российских космонавтов на Луну запланирована на 2030 год.
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