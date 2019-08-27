Развязка близко. Водителям готовят удобные съезды с городских трасс

Важным столичным проектом помимо хордового кольца является реконструкция вылетных магистралей.

Речь идет о крупных улицах или шоссе, которые ведут из центра города за его пределы (в область), переходя затем в скоростную, зачастую — бессветофорную трассу.

— В первую очередь реконструкция магистралей направлена на создание условий для движения общественного транспорта без помех, — рассказали в Департаменте строительства города Москвы. — Перестраивая весь основной ход шоссе, мы делаем дополнительные полосы в каждом направлении и выделенные полосы для автобусов и троллейбусов.

По данным пресс-службы ведомства, одним из ключевых проектов в настоящее время является реконструкция развязки Московской кольцевой автодороги с улицей Генерала Дорохова.

— Сейчас ведется строительство новых искусственных сооружений, которые обеспечат направленные левоповоротные съезды. Кроме этого, существующий путепровод через Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) будет расширен до трех полос движения в каждом направлении, — рассказали в департаменте.

По словам руководителя Департамента строительства города Москвы Андрея Бочкарева, основные цели реконструкции — разгрузить Кутузовский проспект и обеспечить удобный подъезд к Инновационному центру «Сколково». Именно сюда выйдет поток автотранспорта со строящегося Южного дублера Кутузовского проспекта.

Вторая задача реконструкции — формирование транспортных связей между кварталами, прилегающими к шоссе. Дороги-дублеры, обустроенные вдоль магистралей, позволят значительно разгрузить шоссе, поскольку жителям микрорайонов не придется выезжать на основную магистраль ради того, чтобы проехать два-три километра и вновь съехать на внутриквартальную дорогу.

По данным столичного Департамента строительства, среди реконструируемых вылетных магистралей — Щелковское, Калужское, Внуковское шоссе, строится трасса Солнцево — Бутово — Видное, скоро начнется возведение двух дублеров Кутузовского проспекта, ряд дорог в Новой Москве. Еще одним существенным фактором развития улично-дорожной сети города помимо глобальных мегапроектов по вылетным и хордовым магистралям является строительство небольших локальных дорог в разных районах Москвы. Несколько десятков таких улиц включены в бюджет столицы.

— Завершается бетонирование пролетного строения эстакады на Дорожной улице через железнодорожные пути необщего пользования. Ведутся подготовительные работы к покраске основных конструкций, — рассказали в Департаменте строительства. — После завершения реконструкции будет обеспечен еще один удобный выезд автотранспорта на МКАД, который разгрузит Варшавское шоссе.

Аналитики отмечают, что Москва в течение нескольких лет лидирует по строительству дорожно-транспортной инфраструктуры. Комплекс мер по реконструкции старых и строительству новых автомобильных дорог, развязок и мостов поможет разгрузить столичные трассы.

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