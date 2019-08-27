Фестиваль исторических садов пройдет в парке «Царицыно»
Музей-заповедник «Царицыно» станет площадкой проведения фестиваля исторических садов. Созданные дизайнерами и ландшафтными архитекторами работы будут отражать стили и идеи различных периодов в истории.
Фестиваль продлится с 29 августа по 8 сентября. Для посетителей будут представлены 25 садов в миниатюре.
Так, проект «Русские горки» объединит два аттракциона — катальные горки XVIII столетия и горки современного парка развлечений. Инсталляцию украсят живые растения. «Французский огород на крыше собора Парижской Богоматери» будет символизировать альтернативный путь возрождения культурного памятника, а сад «Мондриан» напомнит о творчестве голландского художника.
20 садов будет оценивать жюри. Победителей наградят 31 августа. Еще 5 работ будут представлены вне конкурса. Музеи-заповедники «Горки Ленинские», «Царское Село», петербургский Летний сад, Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник и «Ясная Поляна» продемонстрируют гостям фестиваля различные композиции: клумбы, растительные лабиринты, фотовытавки, посвященные флоре садов.
Кроме того, организаторы подготовили лекции, экскурсии, мастер-классы и игры. Мероприятие будет сопровождаться выступлениями уличных театров и музыкальных коллективов. 31 августа будет проведен особенный эксперимент: объекты парковой керамики, которые представят художники, будут оставлены в парке «Царицыно» навсегда.
Вход на фестиваль свободный, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.
Читайте также: После завершения фестиваля «Цветочный джем» растения передадут городским паркам