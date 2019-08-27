Число больных сахарным диабетом россиян сильно возросло за пять лет

В России число больных сахарным диабетом увеличилось на 23 процента. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, опубликованные во вторник, 27 августа.

Согласно сведениям ведомства, в 2013 году в России проживали 3,9 миллиона пациентов с соответствующим диагнозом. По итогам 2018 года их число возросло до 4,8 миллиона. При этом лидером по уровню заболеваемости диабетом стала Псковская область, где на 100 тысяч населения пришлось 4,8 тысячи случаев этого недуга. Далее по списку идут Тульские и Ивановские области (по 4,5 тысячи случаев), Карелия (4,4 тысячи) и Орловская область (4,3 тысячи).

Напротив, меньше всего заболевших проживали в Дагестане (1,1 тысячи случаев диабета на 100 тысяч граждан), пишет RT.

Эндокринолог и доктор медицинских наук Анна Гончарова полагает, что увеличение числа пациентов с сахарным диабетом преимущественно связано с изменением образа жизни россиян.

— Сахарный диабет по праву считается неинфекционной пандемией нашего века, — отметила врач.

Она пояснила, что как правило заболевание протекает на фоне лишнего веса и инсулинорезистентности. При этом шансы его возникновения серьезно увеличиваются при переедании, отказе от спорта и т. п.

— Эта проблема должна решаться совместными усилиями эндокринологов и психологов, — заключила Гончарова и подчеркнула, что в настоящий момент недуг выявляется достаточно успешно и регулярно, однако многие больные часто относятся к своему здоровью и диагнозу довольно безответственно.

СПРАВКА «ВМ»

Сахарный диабет — это группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы и недостаточной выработкой гормона инсулина, что приводит к гипергликемии (стойком увеличении содержания глюкозы в крови). В связи этим развивается хроническое течение и нарушение всех видов обмена веществ (углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-солевого). Заболеть диабетом могут не только люди, но и некоторые животные, в том числе кошки и собаки.

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