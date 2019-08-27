Вторник 27 августа , 09:08
Пасмурно + 18 °
Город
Жесткая посадка А321 в Подмосковье
Московский урбанистический форум – 2019
Ситуация в Грузии
Лесные пожары в Сибири
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Потребление

А за водкой поедем на МКАД

Михаил Виноградов
• 08:51 • 27 августа 2019
Чуть ранее было предложено запретить продажу всего, что крепче пяти градусов, и вынести крепкое из популярных сетей в некие отдельно стоящие от жилых массивов магазины
0
doc76j4xkj4zjssopc7870
Чуть ранее было предложено запретить продажу всего, что крепче пяти градусов, и вынести крепкое из популярных сетей в некие отдельно стоящие от жилых массивов магазины
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
Запрет на продажу в магазинах крепкого алкоголя предлагают ввести активисты Общероссийского народного фронта и депутаты Госдумы.

Покупка бутылки крепкого спиртного, вероятно, вскоре станет сложным делом. Инициативы усложнить так или иначе продажу алкоголя следуют от народных избранников с завидным постоянством (чаще всего — от депутатов, представляющих Поволжье и Северный Кавказ).

На днях в Госдуме родилась очередная инициатива — повысить возраст продажи с 18 до 21 года. Статистика не дает четкого ответа, что происходит с рынком алкоголя: продажи за год в последнее время то растут, то снижаются.

Причем на цифры, которые можно принять за статистическую погрешность, — два-три процента. Такую динамику могут повернуть в свою пользу как сторонники запретов, так и полной либерализации рынка алкоголя.

Чуть ранее было предложено запретить продажу всего, что крепче пяти градусов, и вынести крепкое из популярных сетей в некие отдельно стоящие от жилых массивов магазины. Воображение авторов нарисовало нечто вроде алкомаркетов где-нибудь за МКАД. Наподобие известных мебельных магазинов.

Эти и другие инициативы в эфире сетевого вещания «Вечерки» обсудили собравшиеся эксперты.

Контрафакт

— Проблема в том, что такие законопроекты вносят люди, не разбирающиеся в проблемах отрасли, — убежден экс-депутат Госдумы и общественный омбудсмен в сфере акцизных товаров Виктор Звагельский.

Если авторы хотят вытащить магазины на пустыри, да еще и предлагают манипулировать временем их работы, как в Чечне, где алкоголь продают два часа в сутки, в русских регионах страны может произойти социальный взрыв, считает Звагельский.

По его оценке, авторы всех этих инициатив преследуют не только заявленную в пояснительных записках цель снижения алкоголизации общества. Они, считает эксперт, также хотят как-то пустить в дело накопившиеся запасы контрафактного спиртного.

По его данным, в стране четверть магазинов торгуют нелегальным алкоголем, в глубинке существуют и заводы, которые производят «теневые» водку и коньяк, в обход обязательных акцизов. Соответственно, отдельные алкомаркеты, если там такую продукцию найдут, будут просто штрафовать, а не закрывать.

Что, по мысли эксперта, приведет к тому, что к «потребителю хлынет контрафакт».

— Вы забыли, сколько у нас было смертей от отравления, когда отменили госмонополию на алкоголь? — спрашивает Звагельский. — Если последовать этой инициативе, то нас накроет вал опасной продукции. Мы получим огромное число пострадавших!

«Дать людям цель»

По мнению политолога Дмитрия Журавлева, в идее представителей ГД и ОНФ нет логики. Точнее, она вывернутая: «Давайте сделаем людям труднее, они поленятся дойти до магазина». Он напомнил, что любые запретительные программы в этой сфере заканчиваются резким скачком потребления.

— Скорее, все будет наоборот, — убежден политолог. — У человека появится цель — дойти до магазина. Если вспомнить сухой закон в США, ограничения в Финляндии или Швеции, реформы Михаила Горбачева в СССР, вывод можно сделать один: у пьющих появляются цель и состязание — «как добыть бутылку». В итоге ждет награда.

А государственная статистика непредвзято фиксирует рост числа пьющих и отмечает количество совершенных в пьяном виде преступлений.

— Проблема пьянства стала болезненной в России с 1970-х и с тех пор не решается, — полагает эксперт ОНФ, доцент РАНХиГС Игорь Ефремов. — У нас пьют не столько процентов жителей, как в некоторых странах, но у нас выше градус. Пьют крепкое, это наследие «алкогольных бюджетов», которыми грешили в странах социализма. Тогда снизилась продолжительность жизни, но ее не смогли соотнести с алкоголем и как-то решить. Соответственно, проблема повышенной смертности мужчин от такого образа жизни у нас сохранилась. А в Финляндии и Норвегии, где вовремя разобрались с общественным здравоохранением, эту проблему смогли решить.

По словам эксперта, прямые и косвенные расходы государства тогда выросли из-за роста пьянства. В том числе из-за появления новых заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые до этого периода фиксировали редко.

Впрочем, не все видят проблемы алкоголизации людей и рынка спиртного с этой стороны. Так, глава Центрального совета объединения потребителей РФ Олег Ашурков резко выступил против «сказок» о формировании бюджета СССР из «водочных» доходов. По его словам, они составляли 3–4 процента госбюджета, а намеренно распущенные в перестройку слухи раздули это в десять раз.

Вопросы культуры

— Сейчас нет такой ситуации, чтобы выносить производство или продажу алкоголя в отдельные зоны, — полагает экономист Дмитрий Болкунец. — Но есть проблема контрафакта и проблема суррогата. Просто один наносит сильный вред здоровью, другой нет. Сейчас идет борьба с контрафактом, для этого создали акцизы, систему ЕГАИС, марки, алкоголь контролируют от линии до прилавка.

В то же время решение проблем не такое простое. Надо конкретно решать их применительно к жилому району. Например, если ограничивать продажу, то не только в магазине, но и в соседнем кафе, рюмочной. При этом надо для начала подсчитать, насколько процесс запрещения, ограничения связан со снижением ущерба здоровью. При этом надо развивать спорт, в том числе доступный подросткам и детям района или городка, отдельно работать над вопросами культуры здорового образа жизни и культурного питья спиртного.

— Полный вынос алкоголя из продовольственных магазинов я не поддерживаю, — говорит Дмитрий Болкунец. — Как компромисс между интересами здоровья населения и предпринимателями я предлагаю оставить в магазинах все до 18 градусов. Чтобы человек был вынужден делать выбор в пользу менее крепкого, это снизит смертность. Надо поддерживать то, что делают в Крыму и на Кубани, развивать культуру потребления вина.

Впрочем, такие предложения могут столкнуться с суровой реальностью: люди, привычные к крепкому, будучи вынужденными покупать крепленые вина, купят их в несколько раз больше, чтобы «догнать градус».

Здоровый и нездоровый энтузиазм

Политолог Дмитрий Журавлев также полагает, что такая идея не совсем верна. Необходимо сначала прививать людям потребление напитков среднего градуса, а затем вводить ограничения, предлагаемые ОНФ.

Эксперты отмечают, что полный запрет продажи алкоголя в городских массивах, а такие идеи также есть у законотворцев, не имеет смысла. Это сравнивают с запретом курения в аэропортах. Многие видели, как люди, вынужденные проводить в ожидании вылета несколько часов, курят в туалетах и технических помещениях. Схожей будет и реакция на полный запрет алкоголя. Кстати, это уже можно видеть в некоторых районах Кавказа. Излишнее рвение в следовании канонам религии дало обратный результат: кавказцы едут в более либеральные регионы России, чтобы «дорваться» до алкоголя.

— Любая предлагаемая система, включая отдельные магазины, — это огромные затраты, в том числе бюджетные, не окупаемые ничем, — полагает эксперт Виктор Звагельский. — А также это борьба против малого и среднего бизнеса, который во многом выживает на торговле алкоголем, особенно в регионах. Один удар уже был, когда в небольших магазинах запретили продажу пива.

По оценке общественника Олега Ашуркова, любые запреты и снижения приведут к «противоположной реакции». Он привел в пример массовые отравления смешанными спиртами, дешевым некачественным алкоголем, которые не раз происходили в прошлом десятилетии. И сейчас, по его словам, на рынке присутствует порядка 30 процентов контрафактного спиртного.

— Если же мы с таким энтузиазмом и народным задором начнем запрещать, то получим рост самогоноварения, выгонки домашних вин, настоек, а это не пополнит бюджет и ударит по здоровью людей, — полагает глава Центрального совета потребителей России Ашурков.

Итог обсуждению подвел политолог Дмитрий Журавлев: самое важное — понимание людей, что у них есть возможность жить стабильно и на приличном уровне.

Если молодежь видит стабильность, у нее формируется здравый взгляд на алкоголь. И даже без направленной «бомбардировки» социальной рекламой.

НАС САМОМ ДЕЛЕ  

Многие сторонники (и даже часть противников) употребления крепких 40–45-градусных напитков говорят о некой «тысячелетней культуре» питья на Руси.

И ссылаются обычно на князя Владимира Киевского, что ввел христианство на Руси. По мнению таких «экспертов», даже православная вера была принята во многом из-за «веселия пить».

Историки давно установили, что эта фраза — не более чем позднейшее дополнение летописей. А пить в России начали со времен Ивана Грозного (XVI век), открывшего «царевы (государственные) кабаки», где продавалось «хлебное вино», то есть водка.

До конца XIX века в России пили преимущественно спиртное домашнего или местного «курения». Градус (процентное содержание спирта в воде) составлял 32–60, в зависимости от сорта. Водку в то время получали методом дистилляции (как сейчас виски и ром), а не ректификации, как это происходит теперь.

Читайте также: Правда и легенды о детоксикации

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки на юге Москвы
09:4327 августа 2019
Город
Названо число оказавшихся в «квалификационной яме» россиян
09:3627 августа 2019
Рынок труда
Московские библиотеки проведут более 150 бесплатных экскурсий
09:2627 августа 2019
Город
Миллион рублей украли у столичной пенсионерки
09:2327 августа 2019
Происшествия
Стрельба из самого мощного в мире миномета попала на видео
09:0527 августа 2019
Армия
Домашнее задание школьников сможет проверять новый электронный сервис
09:0327 августа 2019
Город
Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на севере Москвы
09:0327 августа 2019
Происшествия
Более 400 мероприятий провели в рамках ежегодной акции «Ночь кино»
08:3827 августа 2019
Город
Гастрономический маркет стартовал на фестивале «Цветочный джем»
08:3727 августа 2019
Город
Число больных сахарным диабетом россиян сильно возросло за пять лет
08:3727 августа 2019
Общество
Работодатели будут обращать внимание на опыт волонтерства при найме соискателей
08:3327 августа 2019
Рынок труда
Ребенка и двух взрослых спасли при пожаре в квартире на Ярославском шоссе
08:3327 августа 2019
Происшествия
Синоптики рассказали о погоде в Москве на 27 августа
08:1127 августа 2019
Город
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС со второй попытки
07:5527 августа 2019
Технологии
Лучший семейный рецепт варенья выберут на фестивале «Цветочный джем»
07:5527 августа 2019
Город
Фестиваль исторических садов пройдет в парке «Царицыно»
07:4027 августа 2019
Город
Новый маршрут по любимым местам режиссера Евгения Каменьковича появился в Москве
07:3027 августа 2019
Город
Россия начала подготовку к полету на Луну
06:3327 августа 2019
Общество
Посольство РФ в США опровергло слова американского сенатора об отказе в визе
05:2827 августа 2019
Внешняя политика
Аэропорт Шереметьево может сократить количество голосовых сообщений
04:5227 августа 2019
Город
Врач предупредил об опасности чихания с закрытым ртом и носом
04:0927 августа 2019
Здоровье
Минтранс сообщил о задолженности грузинских авиакомпаний в один миллион долларов
04:0127 августа 2019
Внутренняя политика
Российские работодатели и сотрудники оценили идею сна в рабочее время
03:5327 августа 2019
Общество
Дизайнер Изабель Толедо умерла в возрасте 59 лет
02:3627 августа 2019
Культура
Пожар произошел в столичном историческом здании на Малой Дмитровке
02:2727 августа 2019
Происшествия
Минтруд предложил устраивать одиноких пожилых людей в семьи
02:1927 августа 2019
Общество
Просрочка по потребительским кредитам в РФ снизилась вдвое
01:1327 августа 2019
Общество
Российский космонавт прокомментировал отказ Европы от ракет «Союз»
01:0427 августа 2019
Общество
Движение в районе улиц Спартаковской и Талалихина перекроют 28 августа
00:3827 августа 2019
Город
Полиция Барселоны раздала почти 200 комплектов вещей для тех, чью одежду украли на пляже
00:2927 августа 2019
В мире
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
00:1527 августа 2019
Внешняя политика
Максим Орешкин назвал строительство одним из возможных драйверов роста ВВП в 2019 году
00:0427 августа 2019
Общество
Автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
23:2526 августа 2019
Общество
Интервалы между автобусами могут увеличить до 1 сентября из-за «Спасской башни»
23:1226 августа 2019
Город
Мужчина выжил после падения на пути на станции «Ховрино»
22:5226 августа 2019
Происшествия
Уголовное дело возбудили в СК по факту убийства жителя Домодедова
22:5126 августа 2019
Происшествия
Фестиваль «Золотая осень. Урожай — 2019» пройдет в Москве 29 августа
22:3926 августа 2019
Город
Названа самая высокооплачиваемая певица в мире
22:3126 августа 2019
Звезды
Автобус задымился в подмосковных Химках
22:1526 августа 2019
Происшествия
Назван самый популярный район Москвы
22:1226 августа 2019
Город
Борьба за голоса избирателей активизируется на территории округов
22:1226 августа 2019
Город
Медики сообщили о состоянии пострадавшей в турецком отеле российской девочки
22:0426 августа 2019
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание на территории Богородице-Рождественского женского монастыря
21:5826 августа 2019
Происшествия
Центральный театр Российской армии ждет масштабная реставрация
21:5726 августа 2019
Город
Названы самые популярные кроссоверы среди москвичей
21:5226 августа 2019
Общество
Пассажиры аварийно севшего на кукурузное поле самолета получили компенсации
21:5226 августа 2019
Город
Москвичка стала одной из лучших автоледи страны
21:5026 августа 2019
Город
Пожарные приступили к разрезанию сгоревшей крыши Богородице-Рождественского женского монастыря
21:4126 августа 2019
Происшествия
Заключенный сбежал из итальянской тюрьмы по связанным простыням
21:3626 августа 2019
В мире
Мосгорнаследие оценит состояние памятников в Богородице-Рождественском монастыре после пожара
21:2326 августа 2019
Происшествия
Стало известно, куда россияне больше всего любят ездить в отпуск
21:2126 августа 2019
Туризм
Камеры фиксации средней скорости установят еще на 10 участках дорог в Подмосковье
21:1826 августа 2019
Транспорт
Минэкономразвития представило прогноз по инфляции до 2024 года
21:0526 августа 2019
Экономика
Тревел-блогерша из России погибла после аварии на Бали
20:5526 августа 2019
Происшествия
Движение на улице Рождественка перекрыто из-за пожара в центре Москвы
20:5326 августа 2019
Транспорт
Дональд Трамп оценил работу Бориса Джонсона на посту премьер-министра
20:4926 августа 2019
В мире
ЗАГС Москвы планирует оцифровать весь архив до конца 2020 года
20:4026 августа 2019
Общество
Макрон заявил, что Россию могут пригласить на следующий саммит G7 в качестве гостя
20:3426 августа 2019
Внешняя политика
Названа дата оглашения лауреатов премии «Книга года»
20:2826 августа 2019
Культура
Более 24 тысяч москвичей посетили акцию «Ночь кино»
20:1926 августа 2019
Культура
«Большая семерка» выступила за реформирование Всемирной торговой организации
20:1726 августа 2019
В мире
Уникальные проекты и разработки представят в Москве на фестивале Rukami
20:0626 августа 2019
Технологии
Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина на саммит G7
19:5626 августа 2019
Внешняя политика
Пожар произошел на территории Богородице-Рождественского монастыря
19:5326 августа 2019
Происшествия
Родители пострадавшей в Турции девочки отказались от перевозки дочери в Россию
19:4726 августа 2019
Происшествия
Электричка насмерть сбила мужчину на Казанском направлении МЖД
19:2626 августа 2019
Происшествия
Макрон сообщил, когда пройдет встреча глав стран — участниц «нормандского формата»
19:1526 августа 2019
Внешняя политика
Двух мужчин признали виновными в убийстве 23-летней москвички
19:0426 августа 2019
Происшествия
Родовое село Кадыровых переименовали в Чечне
18:5926 августа 2019
Общество
Следователи проверят обстоятельства ДТП с мотоциклистом и ребенком
18:5826 августа 2019
Происшествия
Владимир Путин объяснил врио главы Башкирии смысл продовольственного эмбарго
18:4526 августа 2019
Внутренняя политика
Расписание электричек изменится на Рижском и Курском направлениях МЖД
18:3926 августа 2019
Транспорт
Юная москвичка поборется за звание лучшего сварщика Европы
18:2426 августа 2019
Общество
Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос почти до 72 миллионов человек
18:1626 августа 2019
Общество
Более 2,5 тысяч пар поженились на тематических площадках в Москве
18:1426 августа 2019
Город
Задержанному за убийство ветерана в Калужской области предъявили обвинение
18:0326 августа 2019
Происшествия
Систему электронного голосования перед выборами в Мосгордуму проверят в четвертый раз
18:0026 августа 2019
Город
Российский доктор рассказал, почему опасно чихать с закрытым ртом и носом
17:5326 августа 2019
Здоровье
Один человек погиб в результате пожара на юге Москвы
17:4226 августа 2019
Происшествия
Потребительские цены на бензин в России выросли в июле на 0,2 процента
17:2826 августа 2019
Экономика
Крушение испанского военного самолета в Средиземном море показали в Сети
17:2526 августа 2019
В мире
Cтанислав Черчесов вызвал в сборную России 11 игроков московских клубов
17:2226 августа 2019
Спорт
Трансформаторы московского производителя начнут работать на Ближнем Востоке
17:1926 августа 2019
Технологии
Граждане России не пострадали во время стрельбы в Швеции
17:1326 августа 2019
Происшествия
Роспотребнадзор напомнил об опасности домашних грибных заготовок
17:1326 августа 2019
Здоровье
Макрон подарил лидерам «Большой семерки» часы из переработанного пластика
16:5926 августа 2019
В мире
Выставка к 100-летию российского цирка откроется в Москве
16:5926 августа 2019
Культура
Специалисты отреставрируют здание Птицеводсоюза в центре Москвы
16:5426 августа 2019
Город
Минздрав назвал самые травмоопасные детские развлечения
16:4426 августа 2019
Здоровье
Построенный 60 лет назад дом отремонтируют в Таганском районе столицы
16:4426 августа 2019
Город
Стали известны наставники восьмого сезона шоу «Голос»
16:3726 августа 2019
Музыка
Автоэксперт озвучил марки машин, которые могут покинуть российский рынок
16:2826 августа 2019
Общество
Концерт Большого джазового оркестра пройдет 7 сентября в Московском Доме музыки
16:2126 августа 2019
Город
Россиянка погибла при восхождении на японскую гору Фудзи
16:2126 августа 2019
Происшествия
Путин предложил кандидатуры на должность главы Ингушетии
16:1426 августа 2019
Внутренняя политика
Работы по улучшению деятельности орнитологической службы стартовали в Жуковском
15:5926 августа 2019
Общество
Два автомобиля столкнулись на Волоколамском шоссе
15:5526 августа 2019
Происшествия
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в последнюю неделю лета
15:5526 августа 2019
Город
Стали известны российские города с самыми дешевыми отелями
15:4426 августа 2019
Общество
Оператор «Северного потока — 2» сообщил о ходе строительства газопровода
15:3826 августа 2019
Экономика
Дополнительные составы проследуют на Казанском направлении МЖД в дни работы авиасалона МАКС
15:3726 августа 2019
Транспорт
Режиссер фильма «Джокер» анонсировал дату выхода полноценного трейлера картины
15:2826 августа 2019
Кино
Кремль прокомментировал массовые увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
15:2726 августа 2019
Внутренняя политика
Суд приговорил напавшего на двух человек мужчину к 16 годам лишения свободы
15:1726 августа 2019
Происшествия
Путин и Эрдоган обсудят сотрудничество в военно-технической сфере на МАКС-2019
15:1726 августа 2019
Внешняя политика
Ремонтные работы завершились в Лефортовском тоннеле
15:0126 августа 2019
Город
Путин призвал решить проблему медленного роста зарплат россиян
14:5426 августа 2019
Экономика
Конкурс «Леди Москва-2019» для участниц старшего поколения пройдет в парке Горького
14:4826 августа 2019
Город
Сергей Собянин: Коммунарская линия метро будет продлена в Троицк
14:4026 августа 2019
Город
Владимир Соловьев прокомментировал конфликт прохожего и казаков в Геленджике
14:4026 августа 2019
Общество
Супруга Петра Мамонова рассказала, как муж перенес операцию
14:3126 августа 2019
Культура
Песков озвучил позицию Путина по вопросу выстраивания отношений со странами G7
14:2726 августа 2019
Внешняя политика
Песков подтвердил начало подготовки ответа России на запуск ракеты США
14:1226 августа 2019
Внешняя политика
Сбившего насмерть беременную женщину в Москве приговорили к 6 годам заключения
14:1126 августа 2019
Происшествия
Сергей Собянин открыл дублер Остафьевского шоссе в Новой Москве
14:0826 августа 2019
Город
Лавров о перспективе возвращения России в G8: Жизнь ушла далеко вперед
13:5826 августа 2019
Внешняя политика
Анонсировано создание 10 научных центров мирового уровня в России
13:5226 августа 2019
Образование
Напольное покрытие Парящего моста в «Зарядье» обновят к 1 сентября
13:5126 августа 2019
Город
Видео скрытой переброски атомных подлодок на Камчатке появилось в Сети
13:4526 августа 2019
Армия
Туристку, пропавшую при спуске с вулкана Горелый на Камчатке, нашли
13:4326 августа 2019
Происшествия
Загрузить еще

Как осенью изменится ситуация на рынке недвижимости...

22 августа 20:02
Эфиры Вечерка-ТВ

Как настроить ребенка на учебу после летних каникул...

Нужен ли мобильный телефон ребенку на уроке...

Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

Ольга Кузьмина

Цветы учителям — это святое

Оксана Крученко

Не дарите учителям мусор

Лера Бокашева

Божена Рынска станет мамой. Я рада за нее......

Никита Миронов

Собака покусала? Садись, хозяин, в тюрьму!...

Самер Мустафа

Как собачников делают крайними

Александр Лосото

Мумие не поможет

Александр Никонов

Почему я поддерживаю четырехдневную рабочую неделю...

Георгий Бовт

Не нужна нам эта ваша «Семерка»

Все мнения
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER