Домашнее задание школьников сможет проверять новый электронный сервис
Домашнее задание школьников по русскому языку и математике сможет проверять новый электронный сервис, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Отмечается, что уже в 2019–2020 году московские учителя смогут отправлять домашние задания онлайн, используя сервис «Яндекс.Учебник». В его базе данных будут содержаться уже выполненные упражнения уровня начальной школы, благодаря которой будет осуществляться автоматическая проверка работ.
Кроме того, через этот сервис педагоги смогут легко и быстро связываться с детьми и их родителями, отвечая на вопросы, касающиеся учебного процесса и расписания. Отмечается, в дальнейшем «онлайн-помощник» может объединиться с «Московской электронной школой» (МЭШ), что в разы облегчит задачу учителям и самим школьникам.
На сегодняшний день в библиотеке МЭШ размещено более 35 тысяч сценариев уроков, более 900 тысяч электронных учебных пособий и множество других необходимых материалов. Все желающие с 27 мая 2019 года также могут загружать литературу в онлайн-библиотеку.
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