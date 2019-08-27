Московские библиотеки проведут более 150 бесплатных экскурсий
Столичные библиотеки проведут более 150 бесплатных экскурсий до середины октября, сообщили в пресс-службе библиотек центра Москвы.
— До конца проекта «Экскурсионная среда» планируется провести около 168 бесплатных литературно-исторических экскурсий по столице с опытными москвоведами, — уточнил представитель пресс-службы.
Жителям и гостям Москвы предложат посетить такие центральные районы города, как Хамовники, Басманный, Замоскворечье, Таганский, Мещанский, Арбат, Тверской и другие. Отмечается, что в программе участвуют 14 библиотек «Централизованной библиотечной системы Центрального административного округа».
Уже примерно 3 тысячи человек посетили проект «Экскурсионная среда» с начала летнего сезона. Прогулки проводят каждую среду, начинаются они всегда в одно и то же время — в 19:00. В среднем экскурсия занимает от полутора до двух часов. Проект продлится до 16 октября этого года.
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