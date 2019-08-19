Столичные библиотеки начнут оборудовать умными полками

Стало известно, какие нововведения ждут городские библиотеки в скором будущем. Об этом рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры Департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл.

Он напомнил, что в конце прошлого года москвичи начали получать единый читательский билет (ЕЧБ), который объединяет целую сеть столичных библиотек. Благодаря этому сейчас житель Зеленограда может приехать и взять книгу, которая хранится, например, в фондах библиотеки Северо-Западного округа столицы. К настоящему моменту более 200 тысяч электронных читательских билетов выдано москвичам.

К концу 2020 года по новому билету можно будет получать литературу во всех 440 библиотеках города. Помимо этого, появятся и другие цифровые технологии. Так, расширится перечень учреждений, где используется автоматическая книговыдача.

Сейчас работники библиотек наносят на каждую книгу штрихкод. В нем содержится информация об авторе, название, год издания, аннотация произведения, а также сведения о том, в какой читальне зарегистрирована книга. С помощью этого можно отслеживать издание и фиксировать его местонахождение. Например, узнать, взял ли книгу читатель или же она в библиотеке.

Фото: официальный сайт мэра Москвы

Кроме того, у некоторых книг теперь есть RFID-метка. Она позволяет читателям, имеющим электронный читательский билет, брать эти издания самостоятельно, без помощи библиотекаря. Для этого нужно лишь подойти к автоматической станции книговыдачи и идентифицировать себя в библиотечной системе, приложив к сканеру ЕЧБ. Потом необходимо положить книги в ячейку сканера, который считывает их RFID-метки и привязывает издания к карте читателя.

Новый этап развития столичных библиотек — умная полка. Благодаря этому устройству москвичи могут не только сами брать книги, но и возвращать их без читательского билета. Нужно только вернуть издания с RFID-метками на полку, и они автоматически фиксируются в системе. Шакрыл уточнил, что первая умная полка появится в начале 2020 года в Центральной библиотеке номер 197 имени А. А. Ахматовой.

Также в планах установка автоматических постаматов с книгами — библиоматов. Они могут появиться, к примеру, в вестибюлях метро. Вместимость этого устройства — до 700 изданий. А взять и вернуть книгу будет легко благодаря электронному читательскому билету.

Шакрыл отметил, что такие нововведения помогут закрепить за Москвой статус одной из читающих столиц в мире. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кстати, в филиале библиотеки №162 имени Константина Симонова в сентябре начнут капитальный ремонт.

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