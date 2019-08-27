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Росреестр запустил сервис для проверки подлинности выписок на объект недвижимости

Полина Гребенникова
• 10:08 • 27 августа 2019
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Фото: pixabay.com

Росреестр запустил сервис для проверки подлинности выписок на объект недвижимости, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве.

— За 6 месяцев этого года выдано более 2,5 миллиона выписок из реестра недвижимости — в среднем по 20 тысяч в день. К сожалению, реальность такова, что по-прежнему в Москве встречаются выписки с поддельными печатями, что ставит под вопрос достоверность содержащейся в них информации, — объяснил руководитель ведомства Игорь Майданов.

Отмечается, что эта услуга появилась в связи с большой частотой обращений среди жителей столицы по поводу недостоверности информации, содержащейся в выписках Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В ходе проверки специалисты обнаружили интернет-ресурсы, информация которых полностью или частично повторяет ту, что есть на официальном сайте ведомства.

Поэтому приказом Минэкономразвития России была установлена плата за услугу выписки в бумажном формате об основных деталях и зарегистрированных правах на объект недвижимости, составляющая 400 рублей для физического лица и 1100 рублей для юридического. В пресс-службе уточнили, что сервисом можно воспользоваться дистанционно на официальном сайте Росреестра.

Ранее сообщалось, что столичный Росреестр поставил на кадастровый учет пять станций метро, общая площадь которых составляет более 100 тысяч квадратных метров.

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