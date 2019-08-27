Школы и детские сады Подмосковья подготовили к новому учебному году

Министр образования Московской области Ольга Забралова рассказала, что все школы и детские сады региона готовы к новому учебному году, сообщает телеканал «360».
Она отметила, что на территориях, расположенных вблизи образовательных учреждений, были проведены работы по благоустройству. Также были установлены дополнительные системы видеонаблюдения.
В школах и детских садах прошли проверки на соблюдение правил пожарной безопасности.
Школьные линейки в регионе пройдут 2 сентября (1 сентября выпадает на воскресенье). Всего в школы Подмосковья отправятся 904 тысячи детей. К новому учебному году в регионе появилось 12 новых школ. В 2019 году будут достроены еще 12 образовательных учреждений.
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