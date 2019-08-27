Ученые нашли способ узнать о риске развития болезни Альцгеймера в молодости
Признаки развития болезни Альцгеймера можно обнаружить в 20 лет. Об этом рассказали специалисты на портале MedicalXpress.
С помощью визуализации головного мозга медики отслеживали изменения и смогли выявить признаки, которые до появления клинических симптомов (проблемы с речью, потеря памяти, нарушение способности мышления) предупреждают о развитии Альцгеймера после 60 лет. Ученые сообщили, что у молодых людей, у которых обнаружен ген APOE4, риск проявления болезни в преклонном возрасте увеличивается в 3–8 раз.
Однако специалисты отметили, что даже наличие риска заболеть не означает, что человек действительно подвергнется симптомам Альцгеймера в будущем. Правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек помогут предотвратить развитие заболевания.
В данный момент ученые выясняют, что, помимо генов, влияет на риск получить болезнь Альцгеймера.
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