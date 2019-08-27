Финансирование подготовки пилотов предложили увеличить вдвое после ЧП с SSJ100

В Министерстве транспорта выступили с предложением внести коррективы в систему подготовки пилотов. Ряд инициатив озвучила во вторник, 27 августа, директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

Ранее сообщалось о том, что ведомство внесло в правительство РФ предложения, которые призваны улучшить безопасность полетов в стране. Необходимость в модернизации данной сферы отечественной авиации возникла после трагедии с самолетом «Сухой Суперджет» (SSJ100) в аэропорту Шереметьево.

По словам Петровой, предложения разделены на несколько блоков, четвертый из которых — «огромный» — посвящен проблеме совершенствования подготовки летчиков. Так, квалификация пилота в России обходится приблизительно в 600 тысяч рублей, пишет RT.

— Требуемый объем средств для подготовки одного пилота в год — в два раза больше, — заявила глава одного из департаментов Минтранса.

Напомним, что 5 мая в результате аварийной посадки самолета вышеуказанной модели в столичном Шереметьеве произошло возгорание в хвостовой части лайнера. В результате погиб 41 человек. Всего на борту было 78 пассажиров, включая несколько членов экипажа. При приземлении у SSJ100 надломились стойки шасси и воспламенились двигатели. По некоторым данным, необходимость в экстренном снижении возникла после удара молнии по корпусу самолета. Среди основных версий катастрофы — низкая квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность лайнера и неблагоприятные погодные условия.

По факту ЧП были заведены уголовные дела и организована масштабная проверка в целях выяснения обстоятельств произошедшего. В частности, Межгосударственный авиационный комитет проводил реконструкцию полета лайнера. Любопытно, что, по мнению главы Минпромторга Дениса Мантурова, «у всех сохраняется и потребность, и желание приобрести [данные, — прим. ред.] самолеты».