Космонавт Виноградов заявил, что робот «Федор» является шагом к новым разработкам
Российский космонавт Павел Виноградов прокомментировал отправку в космос робота «Федор».
Он пояснил, что во время первого полета робот не будет выполнять никаких серьезных действий. Специалисты пока не возлагали на него задачи по управлению или анализу.
По словам космонавта, робот неплохо зарекомендовал себя на Земле, а первый полет показал, что он устойчиво держит перегрузки и динамику.
— Для нас это очередной шаг в наши будущие разработки. В космосе нужно много роботов, и мы давно работаем над этим, — пояснил он в комментарии Nation News.
27 августа Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС со второй попытки. Стыковка прошла в автоматическом режиме за несколько минут до предполагаемого времени. Робот пробудет на МКС до 7 сентября, сообщает издание «Невские новости».
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